Dianas gamle Ford solgt for en halv million

En Ford Escort, som tilhørte prinsesse Diana, er tirsdag blevet solgt for over 50.000 pund på en auktion.

Køberen er et sydamerikansk museum.

Den sølvfarvede bil var en forlovelsesgave til Diana fra prins Charles. Hun fik den i maj 1981 - to måneder før de blev gift i Saint Paul's Cathedral i London.

Det vindende bud blev afgivet per telefon. Det sydamerikanske museum giver i alt 52.640 pund for bilen. Det svarer til cirka 455.000 kroner.

Det bliver ikke uddybet, hvem køberen er, ud over at der er tale om et museum i Sydamerika.

En antikhandler får en pæn fortjeneste på salget. Vedkommende købte bilen for 6000 pund i 1982.

Lewis Rabett fra auktionshuset pudser Dianas gamle bil i forbindelse med auktionen, hvor den blev solgt for cirka 455.000 danske kroner. Foto: Joe Giddens/Ritzau Scanpix

Lewis Rabett fra auktionshuset Reeman Dansie Auctions i Colchester i det sydøstlige England oplyser, at bilen snart bliver sendt til køberen.

- Interessen har været stor forud for auktionen. At den ender i Sydamerika vidner om, at der har været stor global interesse i bilen, siger han.

Bilen har fortsat sin originale britiske nummerplade, som læser WEV 297W. Malingen er den samme, ligesom at antallet af kørte mil er forblevet uændret på 83.000. Det svarer til 133.575 kilometer.

Her ses prinsesse Diana i den omtalte Ford Escort. Foto: Tim Graham/Getty Images

Dianas gamle Ford Escort Ghia er blevet solgt for mere end ventet. Vurderingen var, at den ville blive solgt for mellem 30 og 40.000 pund.

Prinsesse Diana døde som 36-årig 1997 i en bilulykke i Paris, Frankrigs hovedstad, da hun forsøgte at slippe væk fra paparazzofotografer på motorcykler.

Hendes sønner, prins William og Harry, vil torsdag afsløre en ny statue af hende. Det sker ved hendes tidligere hjem Kensington Palace i London.

Torsdag ville hun være fyldt 60 år.