Dronning Elizabeth deler privat minde

Lørdag eftermiddag skal den britiske dronning Elizabeth sige et sidste farvel til sin ledsager i livet gennem næsten 74 år, prins Philip, når han begraves fra St. George’s Chapel i Windsor.

I den anledning har dronningen ønsket at dele et privat minde med de mange følgere på det britiske kongehus' officielle Instagram-profil.

Det skriver kongehuset til billedet, der viser det royale ægtepar på sommerferie i det skotske højland i 2003.

Med billedet sender dronningen også en tak for al hyldest, prins Philip har modtaget efter sin død.

'Hendes majestæt og den royale familie er taknemmelig for alle kondolencerne fra hele verden, og de er blevet rørt over at se og høre, at så mange mennesker har delt gode minder om hertugen som en hyldest af hans liv', lyder teksten.

Dronning Elizabeth takker de mange følgere på Instagram for opmærksomheden efter prins Philips død. Foto: Paul Hackett / Ritzau Scanpix

Stilfærdig begravelse

Ifølge den danske kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er der tre helt klare årsager til, at dronningen åbner døren til privaten i anledningen af begravelsen.

- Coronasituationen gør, at befolkningen til kan deltage på samme måde, hvor de kunne stå i gaderne og følge med. Det ville man normalt have mulighed for. Så er der også det, at prins Philip selv har ønsket en meget stilfærdig begravelse og aldrig har ønsket en masse ståhej omkring sin person, men alligevel er der mange i befolkningen, der gerne vil deltage. Så det er en måde, hvorpå man kan råde lidt bod på det fra kongefamiliens side.

- Den tredje ting er al balladen, der har været i kongefamilien den senere tid, som gør, at man har et større behov for at dele lidt mere ud til befolkningen og vise den tætte, familiære relation, siger han til Ekstra Bladet.

Begravelsen finder sted lørdag klokken 16 dansk tid, og efter prinsens ønske vil den ikke blive afholdt som statsmandsbegravelse, men blot for den nærmeste familie og de tætteste venner af kongefamilien.

Adskillige briter har i tiden efter prins Philips død lagt blomster ved Buckingham Palace i London. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Prins Philip sov stille ind 9. april. Han blev 99 år gammel.

'Det er med dyb sorg, at Hendes Majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind i en alder af 99 år,' lød det fra det britiske kongehus efter prinsens død.

Kort før sin død blev han indlagt på hospitalet 16. februar efter at have følt sig utilpas. Han var indlagt på hospitalet omkring en måned, hvor han blandt andet var igennem en vellykket operation i forbindelse med hjerteproblemer.