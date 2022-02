Dronning tøver: Nu tager de bladet fra munden

Når dronning Elizabeth åbenbart endnu ikke har lyst, må hertuginde Meghan og prins Harry jo træde til.

De er ellers ikke længere officielt en del af det britiske kongehus, men det afholder dem ikke fra at komme med officielle udtalelser.

Og netop sådan en har parret, der er bosat i USA, nu givet om situationen i Ukraine. Her gør de det ganske klart, hvilken part der har deres støtte.

'Prins Harry og Meghan, hertugen og hertuginden af Sussex, og alle os i Archewell (parrets fond, red.) står sammen med Ukraines befolkning imod bruddet på international og humanitær lovgivning, og vi opfordrer det globale samfund og dets ledere til at gøre det samme,' lyder det i udtalelsen, ifølge People.

Torsdag aften lyste flere land kendte bygninger op i blå-gule farve i støtte til Ukraine.

'Mærkeligt og sørgeligt'

Hverken det britiske kongehus eller det danske kongehus er kommet med officielle udtalelser.

Torsdag kom dronning Margrethe dog ifølge Billed-Bladet med en udtalelse om situationen.

- Det er mærkeligt og sørgeligt at se, at skal opleve krig i vores del af verden igen, lød det torsdag eftermiddag fra dronningen, der tilføjede, at det er noget, 'vi allesammen lægger mærke til og tænker meget over'.

Det hollandske kongehus har via det sociale medie Twitter udvist deres støtte til Ukraine.

'Vores hjerter er med Ukraines befolkning og alle dem, der er påvirket af de voldelige handlinger. Vores tanker er med folket og med det ukrainske samfund i Holland, som er nervøse for deres familie og venners situation,' lød det torsdag fra kong Willem-Alexander og dronning Máxima.