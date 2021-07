Dronningen hepper med

Når det engelske fodboldlandshold søndag går på banen og spiller EM-finale mod Italien, er det med royal opbakning.

Den britiske dronning Elizabeth har nemlig lørdag aften via den kongelige families officielle Instagram-profil delt en personlig hilsen til Harry Kane og de andre landsholdsspillere.

'For 55 år siden var jeg så heldig, at jeg kunne aflevere pokalen efter verdensmesterskabet til Bobby Moore, og der så jeg, hvad det betyder for spillerne, trænerne og personalet at nå til og vinde en finale i en stor international fodboldturnering', lyder det i meddelelsen fra dronningen, der fortsætter:

'Jeg vil gerne på vegne af mig selv og min familie ønske jer alle tillykke med at være nået til EM-finalen og ønske jer held og lykke med i morgen med det håb, at ikke alene jeres succes, men også jeres ånd, forpligtelse og den stolthed, I har båret jer selv med, vil gå over i historien'.

Da England tidligere på ugen slog Danmark i semifinalen, var dronningen ikke at finde på lægterne.

Det var til gengæld hendes barnebarn prins William, der sammen med kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian overværede kampen og heppede løs.