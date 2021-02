Dubai-prinsesse sender nødråb: Holdt som gidsel

Datteren af Dubais overhoved prøvede at flygte fra landet i 2018, men blev hentet hjem igen, da hendes flugtforsøg blev opdaget.

Siden har myndighederne i Dubai sagt til pressen, at prinsesse Latifa er i gode hænder hos sin familie.

Det lader dog ikke til at være tilfældet, hvis man ser den video, som prinsessen har sendt ud og som bringes af BBC.

Her fortæller prinsessen, at hun frygter for sit liv, og at det er hendes far, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der holder hende indespærret i en villa i landet.

Prinsessen fortæller, at hun blev bedøvet af myndighederne, da de fandt hende på den båd, hun prøvede at flygte med i 2018.

Herefter blev hun bragt til Dubai med et privatfly.

De hemmelige beskeder er dog blevet færre gennem hendes indespærring, og nu prøver prinsessens venner at få FN til at gå ind i sagen.

Sidst prinsesse Latifa blev set, var i 2018 med Mary Robinson, den tidligere FN-højkommissær for menneskerettigheder. Billederne er delt af styret i Dubai. Foto: Ritzau Scanpix

Familien passer hende

Dubai og de Forenede Arabiske Emirater har tidligere udtalt, at hun er i sikkerhed og bliver passet af familien.

I videoen tegner prinsessen dog et andet billede.

- Jeg laver denne her video fra badeværelset, da det er det eneste rum med en lås. Jeg er et gidsel i denne villa, der er blevet omdannet til et fængsel. Alle vinduerne er der tremmer for. Jeg kan ikke åbne noget vindue, og jeg kan ikke få frisk luft, lyder det fra prinsessen i videoen.

- Hver dag er jeg bange for min sikkerhed og mit liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal overleve denne situation, fortæller hun.

Latifa er ikke set offentligt siden 2018.

Regeringen i Dubai har ikke villet udtale sig til BBC.