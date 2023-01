Efter afsløringer: Mere upopulær end nogensinde

Den britiske prins Harry er både blevet udsat for vold og holdt udenfor af medlemmer af sin familie, hævder han.

Alligevel er der ikke megen sympati at hente for prinsen blandt den britiske befolkning. I en ny meningsmåling foretaget af YouGov angiver 64 procent af de adspurgte briter, at de har en dårlig opfattelse af prinsen.

26 procent svarer omvendt, at de har en positiv opfattelse af prins Harry, og dermed er hans popularitet historisk lav, skriver Daily Mail.

Prinsens popularitet toppede ifølge mediet tilbage i 2017, inden han blev gift med hertuginde Meghan. Her havde 70 procent af briterne i en lignende meningsmåling en positiv opfattelse af ham.

Den aktuelle meningsmåling er foretaget mellem 5. og 6. januar og dermed i kølvandet på de mange afsløringer, prins Harry er kommet med forud for udgivelsen af sin bog 'Reserven', der udkommer tirsdag.

Her har prins Harry blandt andet hævdet, at han slog 25 mennesker ihjel, da han gjorde tjeneste som soldat i Afghanistan, ligesom han har fortalt om et voldeligt overfald, hvor hans bror, prins William, ifølge Harry skulle have slået ham i gulvet.

Det britiske kongehus har hverken kommenteret afsløringerne fra prins Harrys bog eller de tv-interviews, han har givet som led i pr-strategien for bogen.

