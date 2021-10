Scotland Yard har besluttet, at man dropper efterforskningen af prins Andrew, som har været anklaget for seksuelle overgreb. I USA er han dog fortsat i knibe

Den største skandale i det britiske kongehus i årtier er afblæst - på britisk grund i hvert fald.

Metropolitan Police, ofte kaldet Scotland Yard efter navnet på hovedkvarteret, har således opgivet sin efterforskning af sagen, hvor prins Andrew har været undersøgt for seksuelle overgreb, og man vil 'ikke tage flere aktive skridt' i den retning, skriver blandt andre The Guardian.

Det er den nu 38-årige Virgina Roberts Giuffre, der har anklaget den britiske prins for at have begået seksuelle overgreb mod hende for mere end 20 år siden.

Efter at have afhørt Virginia Roberts Giuffre, som nu bor i Australien, har politiet besluttet, at der ikke skal foretages yderligere i sagen, hvor hun påstår, at hun som bare 17-årig blev tvunget til at have sex med prins Andrew.

Virginia Roberts Giuffre hævder også, at hun over længere tid blev solgt til diverse seksuelle ydelser med mange mænd af Jeffrey Epstein, der i sin tid - blandt mange andre kendte og rige artsfæller - sås privat med den dengang fest- og dameglade prins Andrew.

Artiklen fortsætter under videoen...

Efter beskyldninger om overgreb: Politiet dropper royal sag Virginia Roberts Giuffre har sagsøgt prinsen for det påståede seksuelle misbrug.

Sex med prinsen i London

Hun skulle blandt andet være fløjet til England, hvor hun havde sex med prins Andrew i Jeffrey Epsteins hus i London. Sex med andre mænd skulle blandt andet være sket på Epsteins private ø Little St. James, der i folkemunde på grund af anklagerne er blevet dømt 'Syndens ø', 'Den pædofile ø' og 'Orgie-øen'.

Epstein blev i juli 2019 sigtet og arresteret for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger, men begik selvmord i sin celle kort efter i august 2019, inden sagen kom for retten.

Virginia Guiffre kom oprindeligt i kontakt med Epstein, da hun arbejdede som massøse på Donald Trumps enorme Mar-a-Lago-ejendom i Florida.

Prins Andrew erindrer ikke, at han nogensinde har mødt Virginia Roberts Guiffre, men billedet taler for sig selv. I baggrunden er det Ghislaine Maxwell, der også er blevet sigtet og arresteret for sin rolle. Foto: Shutterstock

Slipper ikke i USA

Prins Andrew har ikke kommenteret den droppede sag mod ham i det engelske, men har tidligere nægtet alle anklager imod sig.

At sagen er droppet af Scotland Yard betyder dog ikke, at prins Andrew slipper helt for anklagerne.

Victoria Giuffre har således også anlagt en civil retssag mod prins Andrew i New York. Her forsøger hun at sagsøge ham for millioner af dollars.

Prinsen, der er søn af dronning Elizabeth, har indtil 29. oktober til at svare på søgsmålet.

Læs meget mere om Epstein-sagen og mød flere af hans påståede sex-ofre her (+).

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin celle i august 2019, selv om konspirationsteorier beretter, at der var noget mystisk over dødsfaldet. Foto: Ritzau Scanpix