Efter dronningens død: Får ny titel

Først var Kate hertuginde af Cambridge. Så blev hun efter dronningen Elizabeth død i september til prinsesse Kate.

Og nu er der så endnu en ny titel til samlingen. Nemlig titlen, der på engelsk hedder Colonel of the Irish Guards.Titlen svarer på dansk til oberst.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt People og Sky News.

Kate hapser titlen fra sin mand, prins William, der nu har fået titlen Colonel of the Welsh Guards. En titel, som kong Charles havde i intet mindre end 47 år, men som altså nu tilhører prins William.

Dronning Elisabeth blev båret ind i Westminister Abbey med sin tætteste familie gående lige bag kisten

Også prins Charles hustru, dronninggemalinde Camilla, får endnu en titel. Hun overtager nemlig titlen Colonel of the Grenadier Guards. En titel, der tilhørte skandaleprinsen prins Andrew, inden han mistede sine militære titler og protektorroller i forbindelse med hele Jeffrey Epstein-sagen.

Både prins William og prinsesse Kate er efter dronning Elizabeths død rykket et skridt tættere på tronen.

Dronning Elizabeth døde i september. Hun blev 96 år gammel. Hendes ældste søn, den 74-årige Charles, overtog derefter tronen og blev til kong Charles. Han bliver officielt kronet 6. maj 2023. Her vil hans hustru, dronninggemalinde Camilla, også blive kronet.

Dronning Elizabeth er den længst siddende monark i Storbritanniens historie, og hun fejrede i sommer 70-års jubilæum.

Efter dronning Elizabeths død er dronning Margrethe nu den længst siddende regent i verden med sine 50 år på tronen.

Tusindvis af mennesker samles foran St James's Palace, hvor Charles officielt bliver udnævnt til konge.

