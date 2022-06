Efter kæmpe tragedie: Nu er hun forlovet med udskældt shaman

Der har længe været rygter om en forlovelse, men nu er det også officielt: Det norske regentpars ældste barn, prinsesse Märtha Louise, 50, skal giftes igen.

Hun er således blevet forlovet med sin kontroversielle amerikanske kæreste, Durek Verrett, 47, lyder det i en pressemeddelelse fra det norske hof.

Duke Verret er selverklæret shaman og har gjort en karriere ud af at afmystificere spiritualitet.

Han er bl.a. forfatter til bogen 'Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World'.

Märtha Louise er selv erklæret spirituel, og har blandt andet udgivet bøgerne 'Mød din skytsengel', 'Englenes hemmeligheder' og 'Stemmen eller støjen'.

I 2007 var hun med til at oprette kursustilbuddet 'Astarte Education', opkaldt efter den semitiske frugtbarheds- og krigsgudinde Astarte, hvor deltagere over tre år kunne blive oplært i blandt andet healing og brug af krystaller.

'Hans Majestæt Kongen og Hendes Majestæt Dronningen sender sine hjerteligste gratulationer til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i andledning af deres forlovelse, og ønsker dem alt godt i tiden fremover', står der i pressemeddelelsen.

Også det norske kronprinsepar sender deres lykønskninger.

Durek Verrett og Märtha Louise bekræftede i 2019 efter lang tids spekulation, at de var i et forhold. Det var samme år, Märtha Louises eksmand, forfatteren Ari Behn, som er far til hendes tre børn Maud Angelica, Leag Isadora og Emma Tallulah, på tragisk vis begik selvmord.

Parret blev skilt to år forinden - i 2017 - efter at have været sammen siden 2002.

Gik egne veje

2002 var samtidig året, hvor Märtha Louise ønskede at gå egne veje og give afkald på titlen 'Hendes kongelige højhed'.

I 2019 besluttede hun tilmed ikke længere at bruge prinsessetitlen i kommerciel sammenhæng.

Det fik mange nordmænd til at stejle, idet flere onde tunger mente, at Durek Verrett med sin alternative tilgang til livet havde dårlig indflydelse på prinsessen og dikterede, hvad hun skulle.

Blandt andet er han blevet tituleret 'en charlatan', kaldt en snydepels og beskrevet som en slags heksedoktor.

Han har også tidligere indrømmet at have siddet i fængsel og forsøgt selvmord.

De mange negative historier om den i øvrigt biseksuelle Durek Verrett toppede, da der efter Ari Behns selvmord opstod historier om, at Verrett indirekte skulle have været skyld i Ari Behns død - noget, Märtha Louise på det kraftigste afviste:

- Det er trist, at det bliver koblet sammen. Når der sker en tragedie, er det meget nemt at pege fingre af folk, så man kan give nogen skylden, men det er meget trist, for det er ikke sådan, det hænger sammen, sagde prinsessen.