Efter kontroversielle sager: Færdig i det norske kongehus

Prinsesse Märtha Louise kommer fremover ikke længere til at arbejde for det norske kongehus, ligesom hun heller ikke skal være protektor for organisationer

Den norske prinsesse Märtha Louise skal ikke længere repræsentere det norske kongehus.

Det meddeler prinsesse Märtha Louise selv i en pressemeddelelse og i en video på sin Instagram-profil i dag.

- Efter en periode med mange spørgsmål relateret til mig og min forlovedes rolle, har jeg besluttet, at jeg på nuværende tidspunkt ikke længere vil varetage officielle opgaver for kongehuset, siger prinsessen.

- Jeg træffer denne beslutning i samråd med mine forældre, kongen og dronningen for at skabe ro omkring kongehuset, siger prinsesse Märtha Louise.

I Norge har det været debatteret, om prinsessen skal beholde sin titel, fordi hun er forlovet med den kontroversielle amerikanske shaman Durek Verret.

Han påstår at kunne kurere blandt andet kræft, corona og leukæmi.

De seneste uger har der derfor været en proces i gang for at afklare prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset.

Parret offentliggjorde deres forhold i maj 2019. Kort efter tog de på en foredragsturne ved navn 'The Princess and the Shaman'. Foto: NTB/ritzau scanpix

Her har flere talt for, at kongen måtte gøre noget for at skabe større afstand mellem hendes og Durek Verretts arbejde og det norske kongehus.

I sidste måned satte kronprins Haakon ord på, hvad han syntes var et svært emne:

- På den ene side blev min søster forlovet, og jeg har lært Durek Verrett at kende og synes, det er hyggeligt at være sammen med ham. Og jeg vil gerne have, at han føler sig velkommen i vores familie, sagde kronprinsen og fortsatte:

- Samtidig føler jeg et stort ansvar for institutionen, og jeg har selvfølgelig bemærket, at noget af det, der er blevet sagt og gjort, har skabt meget diskussion og har været kontroversielt. Det må vi tale om og finde ud af. Det er det, vi forsøger at gøre, når vi har denne proces, hvor vi forsøger at finde en god vej frem, samtidig med at vi har følelserne med i det.

