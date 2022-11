Efter kontroversielle sager: Nu taler shamanen

Tirsdag sagde den norske prinsesse Märtha Louise farvel og tak til det norske kongehus.

På sin Instagram-profil annoncerede hun, at hun ikke længere repræsenterer det norske kongehus eller de organisationer, hun har været prorektor for.

I en ny Instagram-video tager nu også hendes kontroversielle forlovede, den amerikanske shaman Durek Verret, bladet for munden og sætter ord på situationen sammen med prinsessen.

- Jeg har altid ønsket at støtte min forlovede, Martha Louise, og jeg ønsker, at hun er glad. Hvis hendes liv har været svært på grund af nogle af de ting, jeg har gjort, har det aldrig været min intention. Det samme gælder for hendes forældre, kongen og dronningen, siger Durek Verret i den noget opstillede video på Instagram.

Verret fortsætter med at sætte ord på de kontroverser, der har været omkring ham.

- Jeg ved, at nogle af de ting, jeg har sagt og gjort, er blevet opfattet som kontroversielle i Norge. Nogle har endda ment, at det er blevet et problem for monarkiet. Jeg vil gerne slå fast, at det aldrig har været min intention.

Kan kurere kræft

Blandt de 'kontroversielle' udsagn, der er faldet nordmændene for brystet, er, at Durek Verret tidligere har udtalt, at han som shaman kan helbrede kræft.

Han er derfor blevet kaldt 'kvaksalver', og tilbage i 2019 skrev Dagbladet, at 32 procent af nordmændene mente, prinsessen skulle frasige sig sin titel.

I videoen understreger han dog, at han støtter op om og har respekt for den traditionelle lægevidenskab.

- Jeg vil også gerne sige klart, at jeg støtter lægevidenskaben, og det har jeg altid gjort, for jeg har flere gange i mit liv oplevet, at lægevidenskaben har reddet mit liv. Jeg har stor respekt for institutionen og dem, der arbejder i sundhedssystemet.

Verret kommer dog stadig med et lille 'men'.

- Dog mener jeg også, at man altid skal bruge de tilgængelige ressourcer til sundhed, vores planet besidder. Ikke i stedet for, men som tillæg til sundhedssystemet, siger Durek Verret i videoen.

Herefter kommer prinsessen på banen, i hvad der må formodes at være et oplæst budskab, og understreger ligeledes, at 'alternativ behandling' kan være et glimrende supplement til lægevidenskabens medicin.

Prinsessens forlovede gør det samtidig klart, at han, 'ligesom alle andre' har ret til at sige sin egen mening.

De to fandt sammen, efter prinsessens eksmand, Ari Behn, tog sit eget liv i 2019.

Ingen titler til shamanen

Prinsesse Märtha Louise understreger også i videoen, at Durek Verret, når de to bliver gift - for det bliver de - ikke vil få en royal titel eller være tilknyttet kongehuset udover diverse familie- eller sportsarrangementer.

Hun siger også, at parret og kongehuset er kommet frem til en løsning i fællesskab og respekt over for hinanden.

Til prinsessens fratrædelse fra sine royale forpligtelser siger Verret:

- Jeg håber, at det, som Martha, jeg og den royale familie har aftalt, vil skabe den nødvendige balance og være mere robust.

I sidste måned satte kronprins Haakon ord på, hvad han syntes var et svært emne:

- På den ene side blev min søster forlovet, og jeg har lært Durek Verrett at kende og synes, det er hyggeligt at være sammen med ham. Og jeg vil gerne have, at han føler sig velkommen i vores familie, sagde kronprinsen og fortsatte:

- Samtidig føler jeg et stort ansvar for institutionen, og jeg har selvfølgelig bemærket, at noget af det, der er blevet sagt og gjort, har skabt meget diskussion og har været kontroversielt. Det må vi tale om og finde ud af. Det er det, vi forsøger at gøre, når vi har denne proces, hvor vi forsøger at finde en god vej frem, samtidig med at vi har følelserne med i det.

