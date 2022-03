Efter kritik: Nu går hun solo

Inden længe ryger den britiske hertuginde Meghan i æteren, når hun senere på året lancerer sin første selvstændige podcast på Spotify.

Ifølge Deadline får podcasten titlen 'Archetypes', og temaet bliver de almindelige stereotyper og fordomme, som kvinder gennem tiden har været udsat for.

- Dette er Archetypes - en podcast, hvor vi dissekerer, udforsker og modbeviser de fordomme, der forsøger at holde kvinder tilbage. Jeg kommer til at have samtaler med kvinder, som kender alt for godt til fordomme, der påvirker vores narrativ. Og jeg taler med historikere for at forstå, hvordan vi endte der i første omgang, siger Meghan i en teaser for podcasten ifølge mediet.

Projektet bliver det første, siden hun og prins Harry gennem fonden Archewell i 2020 landede en millionaftale med streaminggiganten og i den forbindelse udgav et enkelt afsnit af en fælles podcast.

Massiv kritik

Nyheden kommer i kølvandet på den massive kritik, Spotify tidligere på året blev ramt af i forbindelse med flere kontroversielle udmeldinger fra komiker Joe Rogan om coronavacciner i hans podcast på Spotify.

Udmeldingerne fik flere musikere til at kræve, at Joe Rogans podcast blev fjernet, hvis de fortsat skulle have deres musik på platformen.

Også prins Harry og hertuginde Meghan langede ud efter Spotify i den forbindelse.

'Vi har gentagne gange udtrykt vores bekymring over for Spotify og opfordret dem til at sikre ændringer af platformen, der kan være med til at afhjælpe den offentlige sundhedskrise,' lød det tidligere på året i en udtalelse fra parret.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den aftale, Harry og Meghan har lavet med Spotify, som en del af det luksusliv, de lever, efter at have givet afkald på deres kongelige pligter. Læs mere her.

