Efter måneders mystik: Charlene er tilbage

Fyrstinde Charlene har i månedsvis været sygemeldt og væk sin familie. I weekenden viste hun officielt for første gang siden maj sidste år med fyrst Albert og deres to børn

Der var været mange konspirationsteorier om, hvad der sket med Monacos førstedame, 44-årige fyrstinde Charlene.

I næsten et år har hun været som sunket i jorden, og det har sat gang i rygterne om både alvorlig sygdom, fejlslagne plastikoperationer og mulig skilsmisse fra fyrst Albert.

Men i weekenden dukkede hun pludselig op i Monaco sammen med 64-årige fyrst Albert og parrets syvårige tvillinger, Jacques og Gabriella, til racerløbet E-Prix Race.

Fyrstinde Charlenes hjemkomst fik fotograferne til sværme om hende, da hun trådte frem på podiet til præmieoverrækkelsen. Det skriver people.com.

Den hjemvendte fyrstinde så især ud til at være savnet af sin datter. Charlene brugte det meste af dagen på at være tæt med Gabriella.

Det blev til mange kram mellem mor og datter. Foto: Getty Images

Spekulationerne, om hvad der skete med Charlene, begyndte, da hun i maj sidste år rejste til Sydafrika for at besøge sit hjemland, men under sin tur blev hun angiveligt ramt af en infektion i ører, næse og hals, som forlængede hendes tur med hele seks måneder.

Den sygdomsplagede fyrstinde vendte hjem til sin mand og børn i november, men det blev kort efter meldt ud, at hun igen havde forladt det lille fyrstendømme. Charlene var blevet indlagt på en klinik i Schweiz, hvor hun blev behandlet for både fysisk og psykisk udmattelse.

Charlene var tilsyneladende så medtaget, at hun ikke kom hjem til jul, men hendes mand og tvillingerne besøgte hende i alpelandet i juledagene. Situationen var dog så alvorlig, at fyrst Albert måtte ud og kommentere rygterne om knas i deres forhold.

Afviste rygter

I et interview til magasinet People afviste han i december, at der skulle være problemer mellem det royale par.

- Hun forlod ikke Monaco vrede, sagde fyrst Albert til People.

- Hun tog ikke afsted, fordi hun var vred på mig eller nogen andre. Hun tog til Sydafrika for at fokusere på arbejdet med sin fond og bruge noget tid med sin bror og nogle venner, forklarede han.

Her fortalte han også, at de mange rygter påvirkede parret, og at han fortrød, at han ikke tidligere havde manet dem til jorden.

- Jeg koncentrerede mig om at passe børnene. Jeg troede, at de muligvis ville forsvinde (rygterne, red). Du ved, hvis man prøver at svare på alt, der kommer, så kan man ikke lave andet, og så spilder man sin tid, sagde han dengang til People.