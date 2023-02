Efter stor operation: Har det godt

Sveriges kong Carl Gustaf er mandag blevet opereret i hjertet i et planlagt indgreb, som den 76-årige konges læge havde anbefalet.

Det oplyser det svenske kongehus.

- Operationen er gået efter planen, og kongen har det godt, lyder det.

- Kongen takker for al støtten og den varme, som han har mødt. Han føler taknemmelighed over det svenske sundhedsvæsen, skriver kongehuset.

Kongens planlagte aktiviteter mellem 20. februar og 3. marts er allerede tidligere blevet udskudt til senere på foråret.

Kong Carl Gustaf har til september 50-års jubilæum som svensk regent. Samme milepæl rundede danske dronning Margrethe i januar 2022.

Den svenske konge skabte debat i Sverige i begyndelsen af 2023.

Årsagen var, at han udtalte, at han stadig er imod en grundlovsændring, der gjorde, at hans datter blev tronfølger i stedet for hans søn.

Kritik fik efterfølgende kongen til at sende en erklæring ud på Facebook.

Her understregede han, at han støtter sin ældste datter.

- Det har smertet mig dybt, at jeg efterfølgende har hørt kommentarer, som hævder, at jeg ikke står bag min datter, kronprinsesse Victoria, som Sveriges tronfølger, skrev kong Carl Gustaf i opslaget.

Det lød videre:

- Hermed vil jeg derfor gøre klart, at mine interviewsvar ikke skal opfattes som en kritik af den kvindelige tronfølger eller af kronprinsesse Victoria.

Kongens ældste barn er kronprinsesse Victoria, mens hans næstældste er prins Carl Philip. Yngste barn er prinsesse Madeleine.

Det var i SVT-dokumentaren 'Sveriges sidste konger', at kongen kom med de omdiskuterede bemærkninger om grundlovsændringen fra 1980.