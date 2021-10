Efter store skandaler: Japansk prinsesse gift

Japans prinsesse Mako er tirsdag lokal tid blevet borgerligt gift med sin ungdomskæreste, Kei Komuro.

Tv-optagelser har vist prinsessen bære en pastelfarvet kjole og perler, mens hun sagde farvel til sine forældre og sin 26-årige søster, Kako, ved indgangen til deres hjem.

Brylluppet har været undervejs i flere år.

Forlovelsen blev offentliggjort i 2017, og i første omgang var det planen, at brylluppet skulle være afholdt i 2018.

Men så kom der historier frem om en økonomisk strid mellem Kei Komuros mor og hendes tidligere forlovede.

Manden hævdede, at mor og søn ikke havde tilbagebetalt en gæld på omkring 35.000 dollar - cirka 224.000 kroner.

Brylluppet blev udskudt til 2020 og så udskudt endnu en gang. Den 1. oktober meddelte kongehuset, at brylluppet skulle holdes den 26. oktober.

Japanerne er splittede

Kei Komuro har i år udstedt en 24-siders lang udtalelse omkring sagen og har også udtalt, at han vil betale en erstatning.

Meningsmålinger har vist, at japanerne er splittet, når det kommer til ægteskabet mellem prinsessen og Komuro.

Sagen har angiveligt givet prinsessen posttraumatisk stress, PTSD.

Mako, der fyldte 30 år tidligere denne måned, er niece til Japans kejser, Naruhito. Hun er den ældste af tronfølger prins Fumihito og prinsesse Kikos tre børn.

I Japan er der kun mandlig tronfølge, og prinsesser forlader kongehuset, når de bliver gift.

Med sig får de en pengegave, der typisk er på omkring 1,3 millioner dollar - cirka 8,3 millioner kroner - betalt af skatteyderne.

Efter at Mako har giftet sig, er hun ikke prinsesse mere, og der har været spekulationer om, at hendes svigermor vil bruge pengegaven til at betale gældsposter.

Mako har dog frasagt sig pengegaven.

Det faktum, at både hendes far og lillebror, Hisahito, er i tronfølgen efter den nuværende kejser, gør skandalen særlig ødelæggende.

Det siger Hideya Kawanishi, der er lektor i historie hos Nagoya University i Japan.

- Selv om det er sandt, at de begge vil blive almindelige borgere, vil Makos lillebror en dag blive kejser.

- Så nogle tænkte, at enhver med de problemer, han (Kei Komuro red.) havde, ikke burde gifte sig med hende, siger lektoren.

Det nygifte par ventes at holde pressemøde senere tirsdag. De vil bosætte sig i New York i USA, men bruden vil blive alene i Tokyo i noget tid efter brylluppet for at forbedre sig på sin flytning.