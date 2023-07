Eks-konge til modangreb mod dansk elskerinde

Den danske entreprenør Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn sagsøgte i 2021 den tidligere spanske konge Juan Carlos for millioner af euro.

Hun er angiveligt kongens forhenværende elskerinde og blev af den italienske avis La Stampa omtalt som 'Spaniens anden dronning', men der er koldt blod mellem det uformelle par, der ikke har været på talefod siden 2012.

Nu har den skandaleramte eks-konge bedt en dommer i High Court i London om at afvise sagen om erstatningskravet på hele 126 millioner euro, svarende til 938 millioner danske kroner.

Det skete ved en høring i London tirsdag, skriver Independent.

'Stor psykisk smerte'

High Court i England tager sig hovedsageligt af civile sager af høj værdi, men ikke straffesager.

58-årige Corinna hævder ifølge mediet, at han forårsagede hende 'stor psykisk smerte' ved at spionere og chikanere hende.

- Efter otte års misbrug, som også har været rettet mod mine børn, og da der ikke synes at være en afslutning i sigte, føler jeg mig nødsaget til at lægge sag an, har hun tidligere sagt til til Mail on Sunday.

'Don Juan'

Den tidligere konge Juan Carlos fik tidligt tilnavnet 'Don Juan' af medierne.

Bogen 'The Solitude of the Queen' af Pilar Eyre fra 2012 hævder, at kongen havde ualmindelig svært ved at holde fingrene fra alle andre end sin egen hustru, Sofia, som han ikke sov sammen med.

Ifølge Pilar Eyre blev kongen taget på fersk gerning med filmstjernen Sara Montiel, da dronning Sofia troppede uanmeldt op ved kongens residens i Toledo. Det skete angiveligt kun et år efter deres bryllup i 1962.

Den spanske presse brød tavsheden om Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn i 2012. I årevis havde hun været kongens uofficielle ledsager. Foto: Mark Von Holden/Ritzau Scanpix

Og så nåede han at have en årelang affære med dansk-tyske Corinna - ifølge hende selv.

På en rejse i 2012 brækkede Juan Carlos hoften på en rejse i Botswana efter et fald i soveværelset.

Medierne hæftede sig fast ved detaljen, at rejsen var arrangeret af Corinna. Balladen fik efterfølgende dronning Sofia til aflyse guldbrylluppet.

Efter perlerækken af skandaler abdicerede Juan Carlos i 2014 efter 39 år på tronen.

Overvåget og chikaneret

Ifølge søgsmålet fra 2021 sagsøger Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn eks-kongen for ulovlig overvågning. Nogle gange foregik overvågningen i hemmelighed, mens det andre gange foregik helt åbenlyst. Hun mener, der var gjort brug af både private agenter og den spanske efterretningstjeneste.

Juan Carlos nægter anklagerne og påstandene imod ham. Hans advokat, Adam Wolanski, sagde til høringen tirsdag, at hun 'ingen realistisk' chance havde for at vinde sagen.

Han påpeger, at 'flere af de påstande, hun påberåber, er underlagt statsimmunitet', og omtaler sagen som 'en diffus samling anklager'.

En halv milliard som gave

Ifølge Daily Mail kom parrets forhold frem i lyset, da den daværende konge brækkede hoften under en elefantjagt i Botswana i 2012, hvor Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ledsagede ham.

Efterfølgende påstod Corinna, at Juan Carlos havde foræret hende lige knap en halv milliard kroner som et udtryk for sin kærlighed, og fordi han havde skyldfølelse over det umenneskelige pres, hun kom under efter turen.

De mange millioner forsøgte eks-kongen efterfølgende at få tilbage uden held. I stedet begyndte han angiveligt at sprede løgne om, at Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn var en tyv.

