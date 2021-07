Ekser i krig: Kræver millioner

Den danske entreprenør Corinna zu Sayn-Wittgenstein har sagsøgt den tidligere spanske konge Juan Carlos for millioner af euro. Det skriver flere britiske medier.

Den 57-årige dansker havde en affære med 83-årige Juan Carlos mellem 2004 og 2009. Siden 2012 har de ikke været på talefod.

- Efter otte års misbrug, som også har været rettet mod mine børn, og da der ikke synes at være en afslutning i sigte, føler jeg mig nødsaget til at lægge sag an, siger Corinna zu Sayn-Wittgenstein til Mail on Sunday.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein sagsøger eks-kongen for ulovlig - både hemmelig og åbenlys - overvågning udført af både private agenter og den spanske efterretningstjeneste, ligesom hun føler sig udsat for en smædekampagne på internettet, der også havde til hensigt at overbevise hendes børn om, at hun var korrupt.

Det står der i anklageskriftet, som blev gjort tilgængelig mandag, ifølge The Times.

Udover et anseeligt pengebeløb kræver Corinna zu Sayn-Wittgenstein også et polititilhold, så Juan Carlos og hans agenter holder sig på mindst 150 meters afstand. Hun vil også have stoppet de ærekrænkende udtalelser og chikane.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Corinna zu Sayn-Wittgenstein - født Larsen - til modeshow i New York i 2015. Hun er datter af en tysk mor og dansk far. Foto: Mark Von Holden / RitzauScanpix



Corinna zu Sayn-Wittgenstein giftede sig i 2000 til sit nuværende efternavn. Hun blev skilt fra prince Casimir Sayn-Wittgenstein-Sayn i 2005. Foto: Kai-Uwe Knoth / Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail kom parrets forhold frem i lyset, da den daværende konge brækkede hoften under en elefantjagttur til Botswana i 2012, hvor Corinna zu Sayn-Wittgenstein ledsagede ham. Turen sendte den daværende konge ud i en sand shitstorm, da der samtidig var økonomisk krise i hjemlandet.

Efterfølgende påstod Corinna, at Juan Carlos havde foræret hende lige knap en halv milliard kroner som et udtryk for hans kærlighed, og fordi han følte skyldfølelse over det umenneskelige pres, hun kom under efter turen.

De mange millioner forsøgte eks-kongen efterfølgende at få tilbage uden held. I stedet begyndte han angiveligt at sprede løgne om, at Corinna zu Sayn-Wittgenstein var en tyv.

Løgnene førte til en voldsom nedgang i indtjeningsmulighederne for danskeren, der blandt andet arbejder som strategisk konsulent for ekstremt rige personer og verdens førende virksomheder.

Juan Carlos abdicerede i 2014.