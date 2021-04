En utraditionel fødselsdag

Dronning Elizabeths fødselsdag bliver en noget afdæmpet affære, når hun kan fejre sin 95-års fødselsdag onsdag, to uger efter prins Phillip, i en alder af 99 år, gik bort.

Ifølge mediet People vil dronningens første fødselsdag efter prins Philips død ikke blive fejret som normalt.

Blandt andet har det britiske kongehus for vane at dele private portrætter med offentligheden, der bliver taget i forbindelse med familiemedlemmernes fødselsdag.

Dette skulle dog, ifølge People, ikke ske i år. Derudover er det også bekræftet, at der ligesom sidste ikke vil blive affyret skud i salut for dronningen.

Dronning Elizabeth opholder sig på Windsor Castle, hvor hun har sit personale og sine elskede hunde omkring. Det forventes, hun får besøg af sine royal familiemedlemmer dagene omkring fødselsdagen.

Efter de kritiske røster, der har været fra prins Harry og Meghan, der lod sig interviewe om splittelse i det britiske kongehus, spekuleres der i om prins Harry forlænger sin rejser for at fejre dronningens fødselsdag.

Prins Harry rejste tilbage til Storbritannien for første gang på over et år for at deltage i prins Philips begravelse.

Sad alene til begravelsen

Også prins Philips begravelse, der blev afholdt sidste lørdag, var præget af den noget anderledes tid, vi lever i.

I kirken måtte dronning Elizabeth nemlig sidde helt alene, fordi der var særlige restriktioner ved begravelsen på grund af coronapandemien

Dronning Elizabeth og prins Philip blev gift i juli 1947, og de nåede at være gift i hele 73 år, før prinsen gik bort 9. april