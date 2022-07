Er uden hjælp fra kongehuset

Normalt når de royale byder op til fest, er det med pomp og pragt.

Men om det bliver det, når prinsesse Märtha Louise og hendes forlovede, den kontroversielle amerikaner Durek Verrett, afholder deres bryllup, vides ikke. En ting er dog i hvert fald sikkert:

Det bliver uden hjælp fra kongehuset.

'Det Kongelige Hof er ikke involveret i planlægningen,' skriver Guri Varpe, der er kommunikationschef i det norske kongehus i en sms til Dagbladet.

I 2002 besluttede Märtha Louise at give afkald på titlen 'Hendes kongelige højhed. I 2019, samme år som hendes eksmand og far til hendes tre børn, Ari Behn, begik selvmord, besluttede Märtha Louise at opgive sin prinsessetitel i kommercial sammenhæng.

Samme år stod prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett offentlig frem som kærester.

Upopulær mand

At prinsesse Märtha Louise i 2019 besluttede at opgive prinsessetitlen i kommerciel sammenhæng fik flere nordmænd til at rase.

Onde tunger mente nemlig, at Durek Verrett, der er selverklæret shaman og har gjort en karriere ud af at afmystificere spiritualitet med sin alternative tilgang til livet, havde dårlig indflydelse på prinsessen og dikterede, hvad hun skulle.

Durek, der ikke ligefrem er en populær mand, er før blevet tituleret 'en charlatan', kaldt en snydepels og beskrevet som en slags heksedoktor.

Der er ikke offentliggjort nogen dato for brylluppet, men én ting er sikkert: Det bliver det første bryllup i den norske kongefamilie siden 2002, hvor Märtha Louise giftede sig med den nu afdøde Ari Behn.