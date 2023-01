Erkender: Det er også min skyld

Prins Harry er med på, at han bidrager til konflikten i sin familie ved at skrive en bog

Det har stort set været en lang klagesang fra den britiske prins Harry, der de seneste dage har givet interviews til højre og venstre i forbindelse med udgivelsen af selvbiografien 'Reserven'.

Den kongelige familie har holdt ham udenfor, ligesom hans bror, prins William, har været voldelig over for ham, hævder han.

Selv vil prins Harry bare gerne forsones med sin familie, har han tidligere fortalt. Men i et spritnyt interview med 'Good Morning America' mandag morgen amerikansk tid har piben fået en anden lyd.

Her erkender prins Harry nemlig, at han også selv bærer en del af skylden for konflikten i familien, skriver flere amerikanske medier heriblandt Entertainment Tonight.

Ikke i tvivl

Vært på programmet Michael Strahan spørger, om prins Harry ikke føler, han selv har en del af ansvaret for det dårlige forhold.

- Uden tvivl, det er jeg sikker på. Hvad folk ikke kender til, er de anstrengelser, jeg har gjort mig for at løse dette privat, både med min bror og min far, svarer prins Harry til spørgsmålet.

Prins Harry tager sin del af skylden på sig. Foto: Ritzau Scanpix

Og da snakken falder på afsløringerne fra hans kommende bog, lyder det:

- Jeg accepterer fuldt ud, at når jeg skriver en bog, bærer jeg brænde til bålet.

- Jeg har tænkt over det længe og grundigt, og som jeg ser det, så kunne kløften mellem os ikke blive dybere, end den var før bogen. Men jeg tror på, at min familie og jeg kan finde ud af det og lægge vores uoverensstemmelser bag os, men først skal vi tale sammen, og der skal tages ansvar, tilføjer prins Harry.

Det britiske kongehus har ikke kommenteret hverken afsløringerne fra prins Harrys bog eller de tv-interviews, han har givet som led i pr-strategien for bogen.

