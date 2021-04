Tabet af prins Philip efterlader et stort tomrum i det britiske kongerige

Dronning Elizabeth II synes, at tabet af ægtemanden, prins Philip, har efterladt et 'stort tomrum'. Det fortæller sønnen prins Andrew søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han var en bemærkelsesværdig mand. Jeg elskede ham som far. Han var så rolig. Han var altid en, du kunne gå til. Vi har mistet nationens bedstefar.

- Det har været lidt af et chok. Uanset hvor meget man prøver at forberede sig på noget som dette, er det stadig et forfærdeligt chok, siger prins Andrew.

Bryder tavsheden efter fars død: Han bliver enormt savnet

Den 99-årige prins, der frem til sin død var gift med dronning Elizabeth, sov stille ind på Windsor Castle.

Prins Charles er dybt taknemmelig for den opmærksomhed, der har været efter tabet af prins Philip

Hertugen af Edinburghs begravelse bliver ikke en statsmandsbegravelse, og offentligheden får ikke lov til at deltage. Det oplyser den britiske myndighed College of Arms ifølge flere medier.

Gravide Meghan bliver væk fra prins Philips bisættelse

Prinsen bliver bisat lørdag 17. april, meddeler Buckingham Palace nu. Det skriver flere medier - heriblandt BBC og People.

Begravelsen finder sted i St. George's Chapel på Windsor Castle, og efter eget ønske vil prins Philip blive stedt til hvile på Windsor Castle efter begravelsen.

En officiel gæstelisten bliver offentliggjort på torsdag, men allerede nu står det klart, at Meghan Markle ikke kommer til at deltage på grund af sin graviditet. Det siger en talsmand fra det britiske kongehus ifølge medierne.

- Hertugen af Sussex har planer om at deltage. Hertuginden af Sussex er blevet rådgivet af sin læge til ikke at rejse, så hertugen deltager, siger en talsmand fra den royale familie ifølge medierne.