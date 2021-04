Får ikke en statsmandsbegravelse

Tidligere i dag sov prins Philip ind.

Han blev 99 år.

Det er med dyb sorg, at hendes majestæt Dronning Elizabeth meddeler, at hendes elskede mand, prins Philip, hertug af Edinburgh, sov stille ind på Windsor Castle, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Nu reagerer dronningen

Hertugen af Edinburghs begravelse bliver ikke en statsmandsbegravelse, og offentligheden får ikke lov til at deltage. Det oplyser den britiske myndighed College of Arms ifølge flere medier.

Begravelsen finder sted i St George's Chapel på Windsor Castle, og efter eget ønske vil prins Philip blive stedt til hvile på Windsor Castle efter begravelsen.

Datoen er endnu ikke offentliggjort.

Lukket for offentligheden

Som følge af coronapandemien er planerne for begravelsen blevet revideret, og offentligheden bliver, beklageligvis, bedt om ikke at deltage i de begivenheder, der udgør begravelsen.

Hylder prins Philip

Prins Philip har tidligere udtalt, at han ikke ønsker en statsmandsbegravelse, og før pandemiens indtog havde hertugen anmodet om en begravelse i militær stil.

Prins Philips død kommer kun to måneder før, han skulle fylde 100 år. Han blev født 10. juni 1921 som Philip, prins af Danmark og Grækenland, og tilhører ligesom dronning Margrethe den glücksborgske kongeslægt.

Prins Philips officielle titel er hertug af Edinburgh, og han har danske rødder som oldebarn af Christian IX.