Familieforøgelse i kongehus: Født på badeværelsesgulvet

Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, har fået sit tiende oldebarn.

Barnebarnet Zara Tindall, der er datter af prinsesse Anne, har nemlig fået sit tredje barn med sin mand, den tidligere rugbyspiller Mike Tindall.

Og den lille purk kom på dramatisk vis til verden i en ikkeplanlagt hjemmefødsel ude på badeværelsesgulvet.

Det fortæller den nybagte far i det seneste afsnit af sin podcast, 'The Good, The Bad & The Rugby' ifølge Hello! Magazine.

- Søndagen blev meget bedre, da der pludselig ankom en lille dreng i mit hus. Det gik meget hurtigt, for vi nåede ikke på hospitalet, fortæller han i podcasten ifølge Hello! Magazine.

Mike Tindall måtte spurte ned efter en træningsmåtte og håndklæder, som han lagde på badeværelsesgulvet.

Han fortæller videre, at han fik fat i en jordemoder, som straks hastede til parrets hjem.

Efter hovedet var ude, stødte endnu jordemoder til, og den lille dreng kom sikkert til verden trods den dramatiske start.

- Som enhver anden mand ville sige, så var min kone en kriger - som altid, lyder det fra Mike Tindall.

Hele familien har det heldigvis godt, siger en talsperson for parret til Hello! Magazine.

- Zara og Mike Tindall er glade for at kunne annoncere fødslen af deres tredje barn, Lucas Philip Tindall, lyder det.

Det var Mike Tindall selv, der i sin tid afslørede graviditeten.

Det skete i også podcasten 'The Good, The Bad & The Rugby'.

- Jeg kommer til at elske det, uanset hvad det bliver - men please, lad det være en dreng denne gang, lød det dengang fra Mike Tindall.

Parret har i forvejen to døtre, syvårige Mia og toårige Lena.

Zara Tindall, der er dronning Elizabeths ældste barnebarn, indgår i arvefølgen til den britiske trone som den 19. i rækken.

Den lille ny indtager således plads nummer 22 efter sine storesøstre.

For kort tid siden kom dronning Elizabeths niende barnebarn til verden.

Zara Tindalls kongelige kusine prinsesse Eugenie fødte for nylig sit første barn, sønnen August, som hun har fået med sin borgerlige mand, Jack Brooksbank.