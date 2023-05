FBI afslører hemmeligt plot: Ville snigmyrde dronningen

Den mangeårige britiske monark dronning Elizabeth, som døde i efteråret efter mere end 70 år på tronen, var ikke lige populær alle steder.

Faktisk var der ligefrem nogle, der ville dronningen til livs.

En ny rapport, som den amerikanske efterretningstjeneste FBI har offentliggjort, viser, at der under dronning Elizabeths besøg i USA tilbage i 1983 var trusler mod hendes liv fra den irske sammenslutning IRA (Den Irske Republikanske Hær, red.).

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Under dronningens besøg i staterne hjalp FBI til med at sørge for hendes sikkerhed, og i den forbindelse blev de opmærksomme på en trussel fra IRA om at snigmyrde dronningen.

Advarede FBI

Ifølge rapporten var det en politimand fra San Fransisco, som advarede FBI om truslen. Han var ofte gæst på en irsk pub i byen, og her hørte han om attentatplanerne.

Det var angiveligt en mand, som søgte at få hævn, efter at hans datter var blevet dræbt i Nordirland.

'Han ville forsøge at skade dronning Elizabeth og ville gøre det ved enten at kaste et objekt fra Golden Gate Bridge ned på den kongelige yacht Britannia, når skibet sejlede under broen, eller ved at forsøge at dræbe dronning Elizabeth under hendes besøg i Yosemite National Park,' står der i dokumentet fra FBI ifølge BBC.

Mediet kan desuden oplyse, at der ingen informationer er om anholdelser foretaget i sagen, eller hvad man præcis gjorde for at beskytte dronningen mod den mulige trussel ud over at lukke for gående på Golden Gate Bridge, i det øjeblik dronningens skib sejlede forbi.

Truslen fra IRA var dog ikke helt ukendt for de kongelige. Dronning Elizabeths fætter lord Mountbatten døde nemlig i 1979 i et bombeangreb fra netop IRA.

