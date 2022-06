Fejres med fastfood

Dronning Elizabeth har siddet på den britiske trone i 70 år, og det skal fejres. Og kreative fødevareproducenter er ikke sene til at tjene lidt mønt på det royale jubilæum.

Her følger fem fødevarefejringer, der kan få selv dronningens mundvand til at løbe.

KFC: Coronation Chicken Tower Burger

En majestætisk levering af Coronation Chicken Tower Burger. Pr-foto

Kyllingekæden har lanceret en kronet tårnburger, som kan kun købes i 11 udvalgte, engelske KFC's og kun i jubilæums-ugen.

Den er udstyret med paneret kyllingebryst, ost, salat, royal coronation-mayo og en hashbrown-krone.

Burgeren koster 5,49 pund i en af de 11 restauranter - eller en anelse mere, hvis man er en af de heldige, der får den leveret derhjemme af KFC Chickeneater.

'Majestætisk lagt på en fløjlsrød og blågrøn pude, vil den ankomme til din dør bevogtet af en KFC Chickeneater - en levering, der helt sikkert vil få naboerne til at tale', lyder det i en pressemeddelelse.

Pizza Hut: Crown Crust Pizza

En kronepizza så smuk, man får lyst til at smide den på hovedet. Pr-foto

Pizzakæden relancerer sin Crown Crust Pizza, som sidst så dagens lys til dronningens diamantjubilæum i 2012.

Pizzaen er formet som en royal krone og ellers udstyret med tomatsovs, pepperoni og en ostefyldt skorpe.

Pizzaen kan kun indtages under restaurantens frokostbuffet.

'Pizza Hut Buffet har altid været en fast favorit blandt vores gæster, og vi kan ikke vente med at give dem den royale behandling med vores Crown Crust Pizza, der tilbyder vores gæster en helt unik måde at fejre det på, udtaler Kathryn Austin fra kædens marketingafdeling.

Morrison's: Clarence the Corgi Cake

En royal roulade med hundehoved. Pr-foto

Supermarkedskæden Morrison's fejrer dronningen med en rouladekage. Elizabeth har selv fire hunde, heraf to af racen corgi, så det var oplagt at få rouladen til at ligne sådan en.

'Vi har skabt denne specielle kage for at hylde dronningen, alt imens landet fejrer hendes jubilæum denne sommer. Vi havde det sjovt med at komme på navne til kagen, men synes, at Clarence, som blev valgt af vores kunder, er en passende hyldest', udtaler Morrison's kagedesigner Rachel Fish.

Kagen koster seks pund.

Heinz: HM Sauce, Queenz Beanz og Salad Queen

HM-sauce, Salad Queen og Queenz Beanz fra Heinz. Pr-foto

Ketchup-kongen har ikke noget decideret nyt på tapetet, men er dog kommet op med navneændringer på tre klassikere. HP-sauce skifter navn til HM-sauce, Salad Cream bliver til Salad Queen, mens Heinz Beanz bliver til Queenz Beanz.

'Dette er et ekstraordinært øjeblik for dronningen og den britiske offentlighed, og vi ønsker at fejre dette med to af vores mest elskede og historiske saucer. At frigive flasker i begrænset oplag i tide til jubilæet føltes som det perfekte match. Vi håber, at vores kunder nyder disse festlige designs, og at de tilføjer en snert af sjov til jubilæumsfejringerne, uanset hvordan man fejrer det', udtalte Anke von Hanstein, brandmanager hos Heinz, før bønnerne også skiftede navn.

Produkterne kan kun købes hos Heinz i Storbritannien, og der leveres ikke til Danmark. Vi har tjekket.

Subway: Coronation Chicken Tikka Sandwich

En syv meter lang Coronation Chicken Tikka-sandwich fra Subway. Pr-foto

Subways Chicken Tikka sandwich er blevet kronet og indeholder i jubilæets anledning nu stykker af kyllingebryst marineret i indisk-inspirerede krydderier samt en let-mayonaise og mangochutney.

I forbindelse med lanceringen kreerede sandwichkæden en syv meter lang udgave - en meter for hvert årti, dronningen har regeret - som vil blive leveret til en gadefest under fejringsugen.

- Vi ønskede at skabe noget betydningsfuldt for at markere Hendes Majestæts platinjubilæum – og med sandwich i centrum af enhver britisk gadefest, så passer intet bedre end en sandwich, der er stor nok til at dele med hele gaden, udtaler markeintafdelingen.

Deltagerne til en gadefest kan forvente en royal levering. Pr-foto

Velbekomme.