Flår titel fra skandale-prinsen

Prins Andrew bar titlen 'freedom of York' indtil onsdag, hvor et enigt byråd i byen valgte at tage den fra ham

Den skandaleramte prins Andrew havde fået tildelt titlen 'Freedom of York' af byen York i England, men nu har de flået den fra ham.

Det sker, efter prinsen er blevet anklaget for seksuelle krænkelser af kvinden Virginia Giuffre, som han tidligere på året indgik et forlig med og derved undgik en større retssag.

Det skriver The Mirror.

Prins Andrew er hertug af York, hvorfor valget om at fratage ham titlen er opsigtsvækkende. Det var dog et enigt byråd, der nåede frem til den beslutning.

Vil fjerne flere titler

Ifølge mediet fortæller flere byrådsmedlemmer, at dette blot er den første af de ændringer, der skal ske i byen. Flere af dem opfordrede nemlig ved mødet både den britiske dronning og regeringen til at tage hertug-titlen fra ham.

Dermed ville man, som byrådsmedlem Aisling Musson udtrykte det, 'fjerne den 'plet, der forbinder ham med byen'.

Et andet byrådsmedlem, Gwen Swinburn, sagde under mødet, at prinsen var en 'skændsel' for byen, og at han bringer 'skam og gentagen skade, hvorend han går hen, inklusiv vores by'.

- Han bliver nødt til at blive udnævnt til persona non grata i York.

- I bliver nødt til at påbegynde den proces, der skal til for at fjerne hans titel som hertug, sagde hun efterfølgende.

Milliardærs sexhandel

Det er angiveligt første gang i byens historie, at nogen får frataget sig titlen 'freedom of York'.

Virginia Giuffre har anklaget prinsen for at have sex med hende, da hun blot var 17 år gammel og en del af milliardæren Jeffrey Epsteins sexhandel med mindreårige kvinder.

Hun indgik tidligere på året et forlig med prinsen. Han har gennem hele sagen benægtet alle anklager.