Flås ned fra hylderne

Tirsdag er prins Harrys omtalte erindringsbog 'Spare', på dansk 'Reserven', udkommet, og der er fart på salget fra begyndelsen.

- Den sælger godt. Det er faktisk den bedst sælgende vare i dag i Bog & Idé. Så den sælger bedre end kopipapir, siger Marianne Lyngby Pedersen, der er direktør for Indeks Retail og dermed kæden Bog & Idé.

Også hos Saxo, der er Danmarks største online-boghandler, kan man mærke en stor interesse.

- Den er allerede nummer et på vores bestsellerliste, siger Karen Fjordside Pontoppidan, der er presse- og kommunikationsansvarlig hos Saxo.

Bogen udkom ved en fejl allerede i sidste uge på spansk. Det har betydet, at flere passager af bogen allerede har trukket overskrifter i medierne.

Blandt andet skulle prins Harry ifølge bogen have skudt 25 mennesker, da han var soldat i Afghanistan.

Den 38-årige prins Harry beskylder desuden sin bror - kronprins William - for at have angrebet ham i forbindelse med en kontrovers om Harrys hustru, hertuginde Meghan.

- Vi havde allerede salg inden udgivelsen tirsdag, fordi der var så mange skriverier med læk, efter den var blevet solgt på spansk. Vi så allerede forudbestillinger fredag morgen, siger Karen Fjordside Pontoppidan.

Netop mediedækning, har man hos Saxo tidligere set, kan have en stor betydning for udviklingen i bogsalget.

Da Lars Findsens bog 'Spionchefen - erindringer fra celle 18' udkom, så man at salget fortsatte i et godt stykke tid efter udgivelsen.

- Når medier fortsætter med at skrive om et emne, så er læserne der også, hvilket afspejler sig i salget, lyder det fra Karen Fjordside Pontoppidan.

Prins Harry og hans hustru - hertuginde Meghan - trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

De bor i dag i Californien i USA med sønnen Archie på tre år og deres etårige datter, Lilibet.

