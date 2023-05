Flere anholdt ved kroning: Ville skræmme heste

To kvinder og en mand ville skræmme heste med voldtægtsalarmer under kroningen af kong Charles

Tre aktivister blev forud for kroningen af kong Charles anholdt for at planlægge at skræmme de heste, der skulle være en del af karetturen, ved at kaste med overfaldsarlarmer.

Det skriver Londons politi, Metropolitan Police, på deres hjemmeside.

En overfaldsalarm eller voldtægtsalarm er en lille panikknap, der afspiller høje lyde og lyser for at tiltrække opmærksomhed fra forbipasserende.

De anholdte, der tæller to kvinder på henholdsvis 37 og 59 år og en mand på 47 år, kom dog aldrig så langt.

Tusindvis af mennesker stod i gaderne for at få et glimt af kong Charles på vej til og fra Westminster Abbey. På turen tilbage udviklede det sig dog, da en af hestene, der fulgte kareten, brød ud af processionen og løb ind i menneskemængden

Sammensværgelse

Politiet i London havde forinden modtaget efterretninger om en sammensværgelse, der ville forstyrre offentligheden.

'Der var særlig bekymring fra militærkolleger om, at dette ville skræmme deres heste, der var involveret i optoget, og som følge heraf medføre betydelig risiko for offentlighedens og rytternes sikkerhed,' skriver politiet i London i en pressemeddelelse .

Aktivisterne blev anholdt lørdag klokken 01.00 dansk tid, men er allerede nu løsladt mod kaution.

Demonstranter fra 'Republic' på Trafalqar Square nær Westminster Abbey. Foto: Ritzau Scanpix

'NOT MY KING'

Flere hundrede demonstranter fra den anti-monarkistiske gruppering 'Republic' var mødt op klædt i gult tøj med teksten 'NOT MY KING!'

Gruppens leder, Graham Smith, blev tilbageholdt før kortegen kørte fra Buckingham Palace til den royale kirke Westminster Abbey, hvor kroningen af Charles og Camilla fandt sted.

'Republic' havde lovet at igangsætte den største protest mod en britisk monark i moderne historie, og demonstranter buhede under kongeparrets tur mod kirken, og da gudstjenesten blev formidlet offentligt på store højttalere, skriver Reuters.

I alt blev 52 personer anholdt under lørdagens royale festligheder.

