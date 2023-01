Flere hemmeligheder: Mistede sin mødom på en mark

Prins Harry holder ikke igen med afsløringer i sin nye erindringsbog.

Prinsen har blandt andet fortalt, at han som teenager tog kokain, derudover har han som soldat dræbt 25 personer i Afghanistan.

Og prins Harry har også anklaget sin storebror, prins William, for fysisk vold, hvor sidstnævnte angiveligt slog ham i gulvet.

Nu løfter prins Harry sløret for flere hemmeligheder. For ifølge stribevis af medier, heriblandt Page Six som allerede har fået fingrene i erindringsbogen, skriver prins Harry, at han mistede sin mødom som 17-årig.

Det skete angiveligt på en mark bag en pub. hvor prinsen var sammen med en ældre kvinde.

'Hurtig tur, hvorefter hun slog mig på røven og sendte mig væk', skriver prinsen blandt andet ifølge mediet. Kvindens navn bliver dog ikke nævnt i bogen.

Anklager bror for vold

I bogen, der på dansk får titlen 'Reserven', fortæller Harry desuden, at både han og hans bror, prins William, ikke ønskede, at deres far, Charles, der dengang havde titel af prins, giftede sig med Camilla Parker Bowles i kølvandet på prinsesse Dianas død.

Charles og Camilla blev gift i 2005.

Det er tidligere kommet frem, at prins Harry i selvbiografien også omtaler en konfrontation med sin bror. Harry hævder, at det endte med, at William gik fysisk til angreb på ham.

Konfrontationen skal være sket hjemme hos prins Harry i London i 2019. Ifølge Harry kaldte William hertuginde Meghan, som er Harrys hustru, for 'besværlig, uhøflig og ubehagelig'.

Det er ventet, at prins Harrys bog vil forværre forholdet mellem ham og resten af den britiske kongefamilie.

