Flygtninge flytter ind i kongehusets bygninger

Det belgiske kongepar, kong Philippe og dronning Mathilde, åbner to af kongehusets bygninger for ukrainske flygtninge.

Det skriver det belgiske medie VRT.

Der er tale om et hjem i Bruxelles og et i Vallonien, der ligger i den sydlige del af landet. Begge er administreret af den belgiske Kongelige Fond, der samlet råder over 70 slotte og andre bygninger på tværs af landet.

Det fremgår ikke, hvilke bygninger der er tale om. Det er tre ukrainske familier, der skal flytte ind i de fornemme rammer.

Jan Smets er direktør for den Kongelige Fond, og han siger til VRT, at det er i overensstemmelse med den belgiske kongefamilies værdier at stille husly til rådighed for ukrainere på flugt fra krig.

- Kong Philippe og dronning Mathilde er meget bekymrede for de ukrainske flygtninges skæbner. Både det kongelig par og den Kongelige Fond vægter den sociale dimension højt, siger han til VRT.

Philippe er 61 år og har været konge af Belgien siden juli 2013. Hans hustru, dronning Mathilde, er 49 år. Sammen har de fire børn, der er født mellem 2001 og 2008.

Det er ifølge VRT ikke første gang, at parret slår dørene op til kongelige bygninger for at give husly til folk i nød.

Sidste år væltede der voldsomme regnmængder ned over blandt andet dele af Belgien, og særligt området Vallonien i landet blev hårdt ramt.

Det førte til, at den Kongelige Fond gav tag over hovedet til tre familier.

Også det danske kongehus har vist støtte til Ukraine, efter at landet blev invaderet af Rusland i slutningen af februar.

Eksempelvis har kronprins Frederik lagt vejen forbi den ukrainske ambassade i København med sine to yngste børn, tvillingerne Vincent og Josephine, for at lægge blomster.

Det gjorde de, mens tvillingerne var på vej til skole.

- Min familie og jeg er dybt berørte over de billeder og beretninger, som vi dagligt er vidner til. Det gør meget stort indtryk.

- På vegne af min familie sender jeg de varmeste tanker til den ukrainske befolkning, skrev kronprinsen på kongehusets hjemmeside.

Desuden har Mary Fonden, der har kronprinsesse Mary som formand, ekstraordinært givet 300.000 kroner til Børns Vilkårs arbejde med at hjælpe ukrainske børn.

Og dronning Margrethe og kronprinsparret gik også sammen om at donere en million kroner til indsamlingen 'Sammen for Ukraine'.

Endnu er der dog ingen meldinger om, at det danske kongehus følger belgisk eksempel og giver flygtninge husly.