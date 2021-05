Følelsesmæssigt budskab: - Corona slutter aldrig uden vi hjælper hinanden

Den britiske prins Harry kom med et følelsesmæssigt budskab om vaccinens enorme betydning i kampen mod corona til Vax Live

Prins Harry havde en klar udmelding om, hvordan vi får stoppet coronapandemien i hele verden.

Vi skal alle hjælpe hinanden, og vi må ikke efterlade nogen.

Det fortalte han til Vax Live - der er et event med formålet at holde fokus på corona og vaccinationer - ifølge people.com.

Først en takketale

Foran tusinder af opmødte, færdigvaccinerede gæster i Los Angeles startede prins Harry sin tale ud med at takke dem, der har ofret sig selv for at få andre gennem coronakrisen.

- Hej alle sammen. I aften skal vi fejre jer. Jer, der det seneste år har kæmpet en brav kamp mod coronavirus for at beskytte os alle, fortæller han og fortsætter:

- I har gjort et stort stykke arbejde, og vi skylder jer en gevaldig stor tak.

Så en opfordring

Efter den store tak havde den britiske prins også en opfordring til, hvordan vi alle skal håndtere katastrofen fremadrettet.

- Men pandemien slutter aldrig, medmindre vi alle - med en hidtil uset forpligtelse - hjælper hinanden. Vaccinen burde og skal fordeles til alle i hele verden.

- Vi må ikke slappe af eller stoppe indsatsen, før selv den mørkeste afkrog af verden er blevet vaccineret. Når én har det dårligt, har vi alle det dårligt. Især under sådan en krise som vi er i nu.

Udover prins Harry vil blandt andet Selena Gomez, Jennifer Lopez, Foo Fighters og sågar den amerikanske præsident, Joe Biden, være til at træffe under festforestillingen, som bliver sendt lørdag den 8. maj.

