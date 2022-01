Før retssag: Prins Andrew mister alle titler

Den britiske prins Andrew mister sine militære titler og protektorroller.

Det bekræfter en talsperson fra det britiske kongehus over for Mirror.

- Hertugen af York vil fortsat ikke have nogen offentlige opgaver, og han skal forsvare sig i denne sag som en privatperson, lyder det fra kongehuset, der understreger, at dronningen er enig i beslutningen.

Nyheden kommer blot én dag efter, at en amerikansk dommer afviste hans anmodning om at droppe et sagsanlæg om misbrug og overgreb.

Der er tale om et civilt søgsmål fra Virginia Giuffre, der beskylder prinsen for overgreb og misbrug af hende, da hun var 17 år og styret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Det var i sommers at Prins Andrew blev sagsøgt af Virginia Giuffre.

Prinsen har selv forsøgt at slippe uden om retssagen ved at hævde, at Giuffre frasagde sig rettigheden til at sagsøge ham, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein.

Det blev dog onsdag klart afvist af dommeren i New York, og dermed kan prins Andrew altså formentlig se frem til at skulle forsvare sig i retten.

Her ses prins Andrew sammen med netop Virginia Giuffre, mens Ghislaine Maxwell står i baggrunden. Foto: Ritzau Scanpix

Prinsens overgreb mod Giuffre skal være sket i 2001 i Jeffrey Epsteins hus i New York og på rigmandens private ø i Caribien.

Sagen begyndte at rulle, da Epstein i 2019 blev anholdt i forbindelse med en omfattende sag om misbrug af mindreårige. Kort efter blev han dog fundet død i sin celle, og hans sag nåede aldrig at komme for retten.

Sådan gik det dog ikke for Epsteins tidligere kæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell, der for nylig blev kendt skyldig i seks ud af syv anklagepunkter i sagen. Hun risikerer at skulle bruge resten af sit liv bag tremmer.

