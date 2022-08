Første gang i 70 år: Dropper tradition

Når Storbritanniens nye premierminister i næste uge skal præsenteres for den britiske monark, vil det for første gang i dronning Elizabeths 70 år lange regeringsperiode ikke foregå på Buckingham Palace.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der skal tage over for Boris Johnson, men sikkert er det, at det bliver den 15. premierminister, den 96-årige dronningen præsenteres for i sin regeringstid.

Og denne gang bliver det ifølge BBC på dronningens slot i Skotland, Balmoral, hvor hun i øjeblikket holder ferie.

Lavet om

I første omgang havde det britiske kongehus ellers meddelt, at dronningen ville afbryde sit ophold for at tage til London og møde den nye premierminister, men den beslutning er nu lavet om.

Ifølge BBC har man truffet beslutning om, at mødet skal foregå i Skotland, fordi dronningen er dårligt gående.

Det forventes, at enten udenrigsminister Liz Truss eller tidligere finansminister Rishi Sunak mandag bliver udpeget som leder af det konservative parti. Herefter vil Boris Johnson indgive sin opsigelse til dronningen, der formelt løser ham fra rollen som premierminister.

Efterfølgende kan dronning Elizabeth modtage den nye premierminister på Balmoral og bede ham eller hende om at danne en regering.