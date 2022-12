Første gang i 70 år: Overrasker alle

Kong Charles skal for første gang holde juletale for briterne, og det gør han et helt særligt sted

Det er en vigtig tradition i Storbritannien, at regenten holder juletale for briterne første juledag.

Men i år er intet som det plejer.

For første gang i 70 år bliver det en konge, der skal holde den traditionsrige juletale, og talen bliver ikke holdt fra Buckingham Palace.

Dronning Elizabeth har altid holdt sine juletaler fra sit skrivebord på Buckingham Palace i London, men når kong Charles i år holder sin første tale, så bliver det ikke fra det ikoniske skrivebord.

Han holder talen fra St. George's Chapel ved Windsor Castle, som er stedet, hvor dronning Elizabeth blev stedt til hvile, og hvor hun ligger begravet. Samme sted er prins Philip og hendes forældre er begravet.

Det vides ikke endnu, hvad kongen kommer til at sige i sin tale, men The Guardian forventer, at han vil mindes sin mor, dronning Elizabeth.

Talen blev optaget 13. december og sendes kl 16.00 dansk tid første juledag.

Annonce:

Kong Charles blev officielt konge 8. september, samme dag som dronning Elizabeth døde. Han får dog først kronen på hovedet 6. maj 2023.

Læs også: Et langt royalt liv i billeder

Så rig var hun - så meget arver Charles

Her er kong Charles' mange slotte

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.