Første gang siden skandalen: Nu har de gjort det

Den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, mødtes torsdag med dronning Elizabeth.

Det bekræfter prinsens talsperson, efter at avisen The Sun først rapporterede om besøget.

Ifølge talsmanden var parret en tur forbi dronningen i Storbritannien på deres vej til Haag i Holland, hvor Invictus Games begynder lørdag.

Prins Harry er en af initiativtagerne bag sportsstævnet for soldater og veteraner med psykiske eller fysiske skader.

Buckingham Palace har afvist at kommentere oplysningerne om besøget.

Ifølge The Sun så prins Harry og Meghan også prins Charles under besøget på Windsor Castle.

Det er angiveligt parrets første fælles rejse til Storbritannien, siden prins Harry i marts 2020 frasagde sig sine royale titler og apanage. Det gjorde han, kort tid inden at han og familien flyttede fra Storbritannien til USA.

Dronning Elizabeth har for første gang i lang tid fået besøg af Harry og Meghan. Foto: Joe Giddens/Ritzau Scanpix

Hård kritik

Prins Harry og hertuginde Meghan fik hård kritik af de britiske medier, da de i slutningen af marts ikke var med til prins Philips mindehøjtidelighed i Westminster Abbey.

Prins Philip, der var gift med dronningen i 73 år, døde i april sidste år kort tid før sin 100 års fødselsdag.

Den britiske dronning Elizabeth fylder 96 år 21. april.

Parrets manglende deltagelse ved mindehøjtideligheden fulgte i kølvandet på en stridighed med den britiske regering om politibeskyttelse.

Prins Harry har således sagsøgt regeringen, efter at indenrigsministeriet besluttede, at parret og deres to børn ikke har ret til hverken selvbetalt eller skattebetalt politibeskyttelse, når de er i Storbritannien.

I forbindelse med beslutningen henviste ministeriet til, at prinsen i 2020 frasagde sig sine royale titler.

