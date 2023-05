Folk troede, det var udklædt Meghan: Nu bryder han tavsheden

Det er næppe gået nogens næse forbi, at kong Charles lørdag blev kronet, mens det britiske var på den anden ende.

Allerede en måned forinden blev det meldt ud, at hans ene svigerdatter hertuginde Meghan ikke ville deltage, og at prins Harry ville være ene mand om at repræsentere den til USA emigrerede familie.

Men var Meghan mon alligevel til stede - i forklædning?

Lørdag begyndte der således at være konspirationsteorier på både internettet og blandt dem, der fulgte kroningen live på tv, om, at Meghan måske alligevel var til stede ved kroningen klædt ud som gammel mand med gråt hår, spøjst skæg og store gullige briller.

Blandt andet lagde seere på britisk tv mærke til specielt én af gæsterne. Han så nemlig på sin helt egen lidt karikerede måde - ifølge dem - ud som en en, der havde påført sig en god forklædning.

Svaret er nej. I virkeligheden var nemlig tale om den walisiske musiker og komponist Sir Karl Jenkins, 79.

Nu taler han han ud om rygterne på TikTok, og demonterer dermed alle spekulationer om, at hertuginden var med til kroningen klædt ud som ham.

- Mit navn er Sir Karl Jenkins. Jeg forstår, der har været en del interesse om min person, siden jeg deltog i kroningen. Jeg var der, fordi jeg har skrevet noget musik, I ved? Jeg blev ganske overrasket over, at folk troede, jeg var en forklædt Meghan Markle. Nogen mente, at jeg - hvem end jeg var - var der for at stjæle kronjuvelerne. Ha-ha, jeg set sådan her ud hele tiden.

- Og mit skæg? Jeg har haft dette skæg, siden jeg var 18 år gammel. Det var meget trendy dengang. Så det her er altså mig. Intet uhyggeligt eller overraskende over det.