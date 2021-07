For første gang: Udgiver 'ærlig' bog om sit liv

Storbritanniens prins Harry er i gang med at skrive en 'personlig og ærlig' bog om sit liv. Den bliver udgivet i slutningen af 2022.

Det skriver forlaget Penguin Random House på Twitter.

- I personlige og ærlige erindringer fra en af de mest fascinerende og indflydelsesrige personer i vores tid deler Prins Harry for første gang hele historien om de oplevelser, eventyr, tab og livslektioner, der har formet ham, skriver forlaget om den kommende bog.

At prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, deler ud af deres personlige erfaringer med kongehuset, er ikke nyt.

I et massivt omtalt interview med talkshow-vært Oprah Winfrey fortalte parret blandt andet, at unavngivne medlemmer af kongehuset havde udtrykt bekymringer over for deres søn, Archies, hudfarve, inden han blev født.

Sparsomt med kontakt

Sidste år trådte prins Harry og Meghan tilbage fra deres kongelige pligter og flyttede til Californien.

Fra prins Harry lød det i samme interview, at det var Meghan, der fik ham til at indse, at han var fanget i det royale spin.

Siden parret trådte tilbage fra deres aktive rolle i kongehuset, har det været sparsomt med kontakt til familien. Det siger Harry, der fortæller, at hans far, prins Charles, på et tidspunkt 'holdt op med at besvare hans opkald'.

- Det er virkelig trist, at det er kommet til dette punkt, men jeg er nødt til at gøre noget for min mentale sundhed, min kone og Archie, sagde prins Harry.