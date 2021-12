For første gang: Viser datteren frem

I juni i år blev prins Harry og Megan Markle forældre for anden gang, da deres datter, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, kom til verden.

Men det er altså først nu, at de nybagte forældre viser datteren frem. På deres årlige julekort optræder familien på fire, i et knap så royalt setup ved deres hjem i Santa Barbara i Californien.

Meghan Markle holder datteren på seks måneder op i luften, mens Prins Harry sidder med sønnen på skødet, alle med et stort smil på læben.

'I 2021 bød vi vores datter, Lilibet, velkommen til verden. Archie gjorde os til 'mor og far', og Lili gjorde os til en familie' lyder det i julehilsnen.

Prins Harry og Meghan har i forvejen sønnen Archie på to år, og på billedet er det tydeligt at se, at Archie i den grad har arvet sit ildrøde hår fra sin far.

Det er fotografen Alexi Lubomirski, der står bag billedet til familiens julehilsen, og selvsamme fotograf skød billederne til parrets bryllup tilbage i 2018.

I 2020 trak Prins Harry sig sammen med sin hustru fra deres forpligtelser i den britiske kongefamilie og bosatte sig i Californien.