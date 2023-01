Fortsætter: - De ville aldrig tilgive mig

Prins Harry afslører, at han har udeladt detaljer om sin far og bror fra sin bog, som ville gøre dem stiktossede. Han har faktisk nok materiale til en ny bog, påstår han

Han har ryddet forsider verden over med afsløringerne fra bogen 'Reserven', der udkom tidligere på ugen, men prins Harry er ikke færdig med at chokere.

Til den britiske avis The Telegraph fortæller prinsen nu, at han har udeladt så mange detaljer, at han har nok materiale til at skrive en bog mere.

Og det er særligt detaljer, der handler om hans bror, prins William, og hans far, kong Charles, lader han forstå.

- Det første udkast var forskellig (fra den endelige bog, red.). Det var 800 sider, og nu er den nede på 400 sider. Det kunne være blevet til to bøger, kan man sige. Og det svære var at skære fra, siger han til avisen og fortsætter:

- Der er nogle ting, som er sket, især mellem min bror og jeg, og til en vis udstrækning også mellem min far og jeg, som jeg bare ikke vil have, at verden skal vide. For de ville aldrig tilgive mig (hvis det kom frem, red.), tror jeg.

Meget upopulær

Prins Harrys bog er siden den udkom blevet flået af hylderne, men selvom bogen ser ud til at blive en bestseller, har den ikke gjort noget godt for briternes syn på ham.

I en meningsmåling foretaget af YouGov fremgik det således tidligere på ugen, at prinsen er mere upopulær end nogensinde efter blandt andet at have fortalt om at være blevet udsat for vold og holdt udenfor af medlemmer af sin familie.

I bogen hævder prins Harry desuden at have slået 25 mennesker ihjel, da han gjorde tjeneste som soldat i Afghanistan, ligesom han også fortæller om, hvordan han mistede sin mødom.