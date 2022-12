Fortsat indlagt: Usikkerhed om kongens nytårstale

Det er ikke afgjort om den norske monark, der lige nu er indlagt på Rikshospitalet i Oslo, kommer til at holde nytårstale for nordmændene

Norges kong Harald blev mandag indlagt på Rikshospitalet i Oslo med en infektion.

Det oplyste det norske kongehus i en pressemeddelelse på kongehusets hjemmeside. Heri fremgik det, at kongens tilstand var stabil og at han blev behandlet med intravenøs antibiotika, der betyder, at medicinen gives via en blodåre.

Men hvorvidt den 85-årige monark kommer til at stå for nytårstalen til nordmændene i år, er for nuværende usikkert, oplyser kommunikationschef Guri Varp til den norske pendant til DR, NRK.

– Når vi nærmer os nytårsaften, bliver det afgjort, hvem der skal holde nytårstalen i år. Vi deler normalt ikke detaljer om talen før nytårsaften, og der er planer om forskellige muligheder, lyder det.

I løbet af 2022 har Kong Harald flere gange været syg. I august blev han indlagt i fire dage i den norske hovedstad med en infektion og feber, ligesom også kongen lå syg med feber i november.

Første siden 1370

Harald V har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav V og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo og oldebarn af den danske kong Frederik VIII.

Kong Harald er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav IV i 1370.

Han har siden 1968 været gift med dronning Sonja af Norge. Sammen har de to børn: kronprins Haakon Magnus af Norge og Märtha Louise af Norge.

