Forvist: Må ikke deltage

Når dronning Elizabeth platinjubilæum skal markeres i juni, bliver det traditionen tro med en tur på balkonen på Buckingham Palace sammen med sin familie, hvor de skal vinke til den fremmødte britiske befolkning.

Men her kommer en række personer til at glimre ved deres fravær.

Hverken prins Harry, hertuginde Meghan eller prins Andrew må nemlig deltage på balkonen.

Det bekræfter en talsmand fra Buckingham Palace.

'Efter nøje overvejelse har dronningen besluttet, at dette års traditionsbundne balkon-fremmøde torsdag 2. juni vil blive begrænset til hendes majestæt og de medlemmer af den royale familie, som i øjeblikket udfører officielle og offentlige pligter for dronningen', lyder det.

Det betyder altså også, at både prins Harry, hertuginde Meghan og prins Andrew bliver udelukket fra seancen.

Dermed vil det 'kun' være prins William, prins Charles, prins Edward og prinsesse Anne, der træder frem på balkonen - i selskab med deres ægtefæller og børn vel at mærke.

Prins Andrew blev for nylig frataget alle sine officielle titler og forpligtelser, og derfor kommer han ikke til at være at finde på balkonen. Foto: Pool/Reuters

Kommer alligevel

Udelukkelsen afskrækker dog ikke prins Harry og Meghan fra at deltage i fejringen af dronning Elizabeth.

Kort efter, dronningen meldte ud, hvem der kunne deltage på balkonen, bekræftede prins Harry og hertuginde Meghan nemlig, at de rejser fra Los Angeles, hvor de nu bor sammen med deres to børn, sønnen Archie og datteren Lilibet, for at være med til fejringen af dronningen i juni.

'Prins Harry og Meghan, hertugen og hertuginden af Sussex, er glade og beærede over at deltage i fejringen af dronningens platinjubilæum i juni sammen med deres børn', lyder det i en officiel udtalelse.

Det er første gang siden 2020, hvor parret forlod England og deres royale pligter, at parret sammen med deres børn besøger den royale familie.

Det er således også første gang, dronning Elizabeth skal møde sit oldebarn Lilibet, der i dag er ti måneder gammel.

Heller ikke prins Andrew får som nævnt lov til at gøre sin entré på balkonen.

Den skandaleramte prins fik for nylig frataget alle sine royale titler og forpligtelser på grund af anklagerne fra kvinden Virginia Giuffre, der hævder, at han skulle have udnyttet hende til sex, da hun var under 18 år og fungerede som sexslave for den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein, som prins Andrew angiveligt havde forbindelser til.