Går i kødet på Streaming-gigant

Debatten om streaming-giganten Spotifys rolle i spredning af misinformation om coronavirus raser i disse dage, og nu kaster et nyt hold sig ind i kampen.

Det er prins Harry og Meghan Markle, der har kontaktet platformen for at udtrykke deres 'bekymringer' om misinformation.

Det skriver CNN.

Søndag aften reagerede Spotify for første gang på shitstormen i en udtalelse fra ejer og stifter, Daniel Ek. Han forklarede blandt andet, at man har haft interne regler på platformen, men at man nu vil være mere transparente om, hvad der er tilladt.

Fjerner sin musik

Sagen begyndte, da den legendariske musiker Neil Young bad Spotify om at fjerne hans musik, hvis ikke de fjernede den populære podcastvært Joe Rogan fra deres platform.

Han spreder nemlig ifølge Young misinformation om coronapandemien. Siden har også musikeren Joni Mitchell bedt om at få fjernet sin musik fra platformen.

Joe Rogan er vært på den mest populære podcast i verden, 'Joe Rogan Experience', hvor han ofte er blevet beskyldt for at sprede misinformation om coronavirus, vacciner og andre aspekter ved pandemien.

Netop misinformation er noget, Harry og Meghan har nævnt som en af deres mærkesager, og derfor har de også taget kontakt til Spotify.

'I april begyndte vores medstiftere at udtrykke deres bekymringer til vores partnere hos Spotify om de alt for virkelige konsekvenser ved at sprede misinformation om Covid-19 på deres platform.'

'Vi har fortsat med at udtrykke vores bekymring til Spotify for at sikre, at der bliver lavet ændringer på platformen, som kan hjælpe med at adressere den offentlige sundhedskrise', lyder det i en udtalelse fra en talsperson hos Archewell, der er en organisation stiftet af parret.

Fortsætter samarbejdet

Selvom de har kontaktet Spotify med deres bekymringer, betyder det ikke, at de selv forlader platformen nu.

'Vi håber Spotify går denne mulighed i møde, og vi er opsatte på at fortsætte samarbejdet med dem, mens de gør det', lyder det fra talspersonen.

Spotify har ikke reageret på CNN's henvendelse om en kommentar til deres artikel.

Shitstormen har tilsyneladende allerede fået økonomiske konsekvenser for Spotify, som har set sin aktiekurs falde markant. Mellem 26. og 28. januar faldt den nemlig hele seks procent, hvilket svarer til et fald i markedsværdi på 13 milliarder.

