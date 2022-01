Gammelt forlig afsløret

Mandag aften dansk tid har en domstol i New York offentliggjort et 13 år gammelt forlig i Epstein-sag

Britiske prins Andrew er sagsøgt af Virginia Roberts Giuffre, der beskylder prinsen for at have misbrugt hende seksuelt over flere omgange for 20 år siden, da hun var 17 år gammel.

Det skulle være sket hjemme hos den afdøde finansmand og dømte sexforbryder Jefferey Epsteins ekskæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell.

Prins Andrew har kategorisk benægtet, at overgrebene skulle have fundet sted.

Mandag har en domstol i New York så offentliggjort et 13 år gammelt forlig, der ifølge prins Andrews advokater beskytter Andrew og andre mod at blive sagsøgt af Giuffre.

Forliget blev i sin tid indgået af Jeffrey Epstein, da han var tiltalt for at have betalt mindreårige for seksuelle ydelser, og Virginia Roberts Giuffre, der tidligere har hævdet, at hun blev til solgt til sex af Epstein.

Ifølge retsdokumenterne indvilligede Giuffre dengang i ikke at sagsøge nogen forbundet med Epsteins sag, der kunne beskrives som 'potentielle tiltalte.'

Ekstra Bladet skrev tidligere mandag, at forliget ville blive offentliggjort senere på dagen, men man vidste på det tidspunkt ikke, hvad det præcis ville indeholde.

Det gør man nu.

500.000 for droppet sagsanlæg

Dokumenterne afslører således, at Jeffrey Epstein betalte Virginia Roberts Giuffre 500.000 dollars for at droppe alle sagsanlæg mod ham.

Prins Andrews advokater håber derfor, at forliget fra 2009 vil få dommeren til at stoppe søgsmålet mod den britiske prins.

Virgina Roberts Giuffres juridiske hold mener derimod, at forliget er irrelevant i hendes sag mod prinsen.

Onsdag blev Epsteins tidligere kæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell kendt skyldig i seks ud af syv anklagepunkter, der handlede om, at hun hjalp ham med at skaffe unge piger til sex.

