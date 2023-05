Det er hårdt, når ens karriereforløb afhænger af, om ens mor eller far dør. Men det er tilfældet for de kongelige, der står på spring til kronen.

Kong Charles fik en menneskealder på bænken, for først da dronning Elizabeth gik bort i september, 96 år gammel, kunne hendes søn komme til, og han nåede at blive 74 år, før der var fremdrift på jobfronten.

Nu er han så også officielt med kroningen blevet konge af Storbritannien, og under den traditionsrige ceremoni, så man et aldrende, stivbenet ægtepar blive konge og dronning i 'verdens øjne'.

Ifølge den tidligere BBC-programleder Jenni Murray, der selv er pensionist, lignede kongen en træt og udslidt mand.

I en kommentar i Daily Mail skriver den gamle BBC-journalist, at hun giver kong Charles seks år på tronen, og hun stiller spørgsmålstegn ved, at han overhovedet har energi og kræfter til jobbet som konge - altså om han kan håndtere presset i fremtiden.

'På grund af det trætte, slidte ægtepar spurgte jeg mig selv, hvor længe der vil være til den næste kroning,' skriver hun.

Håbet om, at kong Charles og dronning Camilla beslutter sig for en tidlig pensionering, er hun ikke ene om at have i Storbritannien. Mange ser gerne, at den nuværende prins af Wales ikke skal hænge på sømmet lige så længe som sin far.

'Jeg håber naturligvis, at kongen har arvet de ekstraordinære gener, som bragte hans mormor ind i det næste århunderede (dronningemoderen blev 101 år), og hans mor og far ind i 90'erne, men jeg kan ikke huske, at nogen af dem nogensinde har set så trætte ud offentligt, som kong Charles og dronning Camilla gjorde under kroningen', skriver Murray.