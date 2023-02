Gjort til grin på tv

Tv-serien 'South Park' er kendt for aldrig at holde igen, og det gør de da heller ikke i den nyeste episode.

Her er det Harry og Meghan, der står for skud, selvom det aldrig eksplicit bliver fortalt, at det er dem.

I episoden er et par på en verdensomspændende 'privatlivs-turné', hvor de ankommer til talkshows med skilte og slagord, som 'vi vil have vores privatliv!!' og 'stop med at kigge på os!'.

Det selvmodsigende i at deltage i talkshows og fortælle, at man gerne vil være i fred, er en meget tydelig reference til Harry og Meghan, der forlod det britiske kongehus og flyttede til USA fordi de gerne ville leve et privat liv, mens de dog ikke har lavet meget andet end at være i medierne siden.

Her ses parret i tv-serien. Foto: RUBA/Ritzau Scanpix

Den rødhårede mand, der skal forestille prins Harry, har i serien udgivet en selvbiografi med titlen 'WAAAGH', der skal lyde som babygråd. Det er en henvisning til prins Harrys meget omtalte selvbiografi 'Reserven', hvori han kritiserer en række ting ved sin opvækst i kongehuset.

På et andet tidspunkt i afsnittet ser man parret hyre en brand-rådgiver, som skal hjælpe dem med at vinde opbakning i befolkningen, og her får man et glimt af beskrivelsen af Meghan som 'skolepige', 'skuespiller', 'influencer' og til sidst 'offer'.

Parret selv har ikke reageret på episoden offentligt, men en talsperson fortalte i første omgang, at episoden 'kunne få retslige konsekvenser' for serien, men siden har samme talsperson fortalt Newsweek, at man ikke lægger sag an.

De oplyser dog, at parret finder episoden 'grundløs og kedelig'.

Klokken 14 på mandag kan du se episoden på Pluto TV på kanalen Comedy Central.

