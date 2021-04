Gravide Meghan bliver væk fra prins Philips bisættelse

Det britiske kongehus blev fredag ramt af en stor sorg, da prins Philip sov stille ind i en alder af 99 år.

Prinsen bliver bisat lørdag 17. april, meddeler Buckingham Palace nu. Det skriver flere medier - heriblandt BBC og People.

En officiel gæstelisten bliver offentliggjort på torsdag, men allerede nu står det klart, at Meghan Markle ikke kommer til at deltage på grund af sin graviditet. Det siger en talsmand fra det britiske kongehus ifølge medierne.

- Hertugen af Sussex har planer om at deltage. Hertuginden af Sussex er blevet rådgivet af sin læge til ikke at rejse, så hertugen deltager, siger en talsmand fra den royale familie ifølge medierne.

Der har været spekuleret i, hvorvidt prins Harry og Meghan Markle ville rejse hjem fra USA for at deltage i bisættelsen, efter de i den seneste tid har ligget i offentlig krig med kongehuset, siden de blev interviewet af Oprah Winfrey og beskyldte det britiske kongehus for blandt andet racisme.

Meghan: Det britiske kongehus var bekymret for søns hudfarve

Meghan Markle og prins Harry delte i februar den glædelige nyhed, at der snart ville komme et ekstra medlem til familien, og at parrets søn, Archie, skulle være storebror.

Får ikke en statsmandsbegravelse

Lukket for offentligheden

BBC skriver, at dronning Elizabeth har godkendt forslaget fra den britiske premierminister, Boris Johnson, om otte dages landesorg, der slutter, når prins Philip er blevet bisat næste uge.

Den kongelige familie vil være i sorg i 14 dage, men de vil fortsat deltage i deres royale forpligtelser. De vil dog bære sørgebind, når det findes passende.

Selve ceremonien 17. april bliver noget mindre, end man er vant til at se, når medlemmer af den royale familie skal sendes videre fra jorden. Det skyldes coronavirussen og de gældende restriktioner, der lige nu er i Storbritannien. Derfor bliver bisættelsen også lukket for offentligheden.

Nu reagerer dronningen

I stedet håber kongehuset, at det britiske folk vil bruge den kommende tid på at ære og hylde prins Philip.

- Mens det naturligvis er en trist tid fyldt med sorg for den kongelige familie og de mange andre, der kendte eller beundrede hertugen af Edinburgh, så er håbet, at de kommende dage også bliver set som en mulighed for at hylde et bemærkelsesværdigt liv - bemærkelsesværdigt både i form af hans enorme bidrag og hans eftermæle, siger det britiske kongehus.

99-årige prins Philip var gift med dronning Elizabeth i 72 år. I Westminster Abbey, hvor parret blev gift i 1947, ringede den store klokke 99 gange fredag - et for hvert af prinsens leveår.

Hylder prins Philip