Grove anklager bekymrer kongehus: Nu starter de undersøgelse

Beskyldningerne mod Meghan Markle og hendes påståede mobning af ansatte bliver nu en sag for HR-afdelingen i det britiske kongehus. Det skriver the Guardian.

- Vi er selvfølgelig meget bekymrede over beskyldningerne i The Times fra tidligere ansatte af hertugen og hertuginden af Sussex, lyder en udtalelse fra Buckingham Palace ifølge mediet.

- Vores HR-afdeling vil kigge nærmere på omstændighederne omtalt i artiklen. Ansatte på det tidspunkt - inklusive dem, der har forladt stedet, vil blive inviteret til at deltage, så vi kan se, om der kan læres noget.

Det forlyder desuden, at det britiske kongehus i flere år har haft en klar politik i forhold til arbejdsmiljøet på stedet, og at man hverken vil acceptere mobning eller chikane.

Meghan Markle afviser grove beskyldninger

I denne uge har den engelske avis The Sunday Times skrevet flere artikler baseret på anonyme kilder om, at hertuginde Meghan, der er gift med britiske prins Harry, skulle være omdrejningspunktet i en sag om mobning på Kensington Palace, dengang parret boede på slottet i hjertet af London.

Angiveligt skulle hertuginden have presset flere ansatte til tårer, og to assistenter skulle have sagt op på grund af hendes opførsel, men ifølge kilderne blev sagen aldrig undersøgt.

Hertuginde Meghan afviser dog alle anklagerne. Det skete tidligere onsdag gennem en udtalelse fra hendes talsperson.

- Hertuginden er trist over det seneste angreb på sin person, især som én, der selv har været offer for mobning, og som er dybt engageret i at støtte dem, der har oplevet smerte og traumer, lyder det ifølge E! News.

- Hertuginden er fast besluttet på at fortsætte sit arbejde med at skabe medfølelse rundt om i verden, og hun vil fortsætte med at stræbe efter at være et eksempel på en, der gør det rigtige og gør det gode.

Harry og Meghan har forladt det britiske kongehus og er flyttet til USA med deres søn, Archie. Senere i år bliver de forældre for anden gang.

