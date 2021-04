Har taget usædvanligt valg

Når prins Philip på lørdag bliver stedt til hvile, bliver det på en noget anderledes facon, end hvad man er vant til i det britiske kongehus.

Prins Philip, der blev 99 år og i sidste uge døde efter længere tids sygdom, har længe været en stærk fortaler for klima og miljø, og derfor kommer hans begravelse også til at stå i klimaets tegn.

Ifølge New York Post vil prins Philip efter eget ønske blive stedt til hvile i en uldkiste til en værdi af 7500 danske kroner. Kisten skal fragtes i en elektrisk Land Rover.

Kisten er lavet af tre forskellige slags uld, som er bionedbrydelige, og er produceret af firmaet AW Hainsworth. De stod også bag prins Philip og dronning Elizabeths tøj til deres bryllup.

- Han (prins Philip, red.) kunne lide idéen om, at kisten var miljøvenlig. Men han kunne også godt lide idéen om, at man brugte britisk uld og på den måde støttede britiske landmænd, siger direktør i AW Hainsworth, Rachel Hainsworth i forbindelse med valget af uldkiste.

Prins Philip og dronning Elizabeth var gift i 72 år. Foto: Steve Parsons/Ritzau Scanpix

Specialdesignet

Land Roveren, som skal køre kisten væk, er en Defender 130 Guns Bus-model, som prins Philip selv har været med til at designe i sin tid.

Det vil ikke være muligt for offentligheden at overvære begravelsen fysisk grundet coronarestriktionerne, ligesom der heller ikke vil være det traditionelle optog.

På dagen for begravelsen vil der være et minuts stilhed over hele landet, mens dronning Elizabeth ligeledes har godkendt en otte dage lang sørgeperiode, som varer indtil selve begravelsen. For kongefamilien selv gælder en sørgeperiode på to uger.

I kølvandet på sin mands død vil dronning Elizabeth være omgivet af andre medlemmer af den royale familie, når hun udfører sine royale pligter i den kommende tid.

Prins Philips lig hviler i øjeblikket i en kiste i det private kapel på Windsor Castle med en krans af blomster på toppen. Herfra vil kisten blive transporteret til St. George's Kapel, hvor også ceremonien vil blive afholdt.