Harry og Meghan afvist: Glem det!

Prins Harry og hertuginde Meghan har bedt om at få udleveret billeder af den biljagt, som de har forklaret, at de var involveret i tirsdag. Det nægter fotobureauet dog

Det skabte overskrifter verden over, da prins Harry og hertuginde Meghan tidligere på ugen meddelte, at de tirsdag blev jagtet gennem New Yorks gader af pressefotografer.

Biljagten blev af prinsens talsperson beskrevet som flere timer lang, og han slog samtidig fast, at det kunne være endt katastrofalt.

Nu har prins Harry og hertuginde Meghan gennem deres advokat ifølge TMZ anmodet fotobureauet Backgrid om at udlevere alle billeder og videoer fra biljagten. En anmodning, som man må sige afvises blankt.

Ingen ret til udlevering

Ifølge kendismediet, som er i besiddelse af korrespondancen mellem Backgrid og det royale par, lyder det i svaret fra fotobureauet, at prins Harry og hertuginde Meghan ingen ret har til at få materialet udleveret.

'I Amerika forholder det sig sådan, som vi er sikre på, at I ved, at ejendom tilhører ejeren af det: En tredje part kan ikke bare kræve det udleveret, som konger måske kan gøre,' skriver Backgrid og fortsætter:

'Måske skulle du tage et møde med dine klienter og forklare dem, at de engelske regler om royale rettigheder til at kræve, at borgerskabet afleverer deres ejendom til kongehuset, blev afvist af dette land for længe siden. Vi står bag vores landsfædre.'

Ingen anholdelser

Prins Harry og hertuginde Meghan forklarede gennem deres talsperson om biljagten, at det kunne være endt helt galt, og at bilerne flere gange var tæt på at kollidere med andre bilister på vejen, fodgængere og to politibetjente.

Den chauffør, der fragtede parret, har dog efterfølgende forklaret, at det foregik under mindre dramatiske omstændigheder.

Meghan modtog en pris til Woman of Vision-prisuddelingen tirsdag, og det var efter denne prisuddeling, at biljagten ifølge Meghan og Harry fandt sted. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

- Jeg tror, at de var blevet jagtet hele dagen eller noget i den stil. De var meget nervøse, men deres sikkerhedsvagt havde styr på det, har chaufføren Sukhcharn Singh fortalt til BBC.

New Yorks politi har desuden ifølge flere medier meddelt, at der hverken skete kollisioner eller skader, selvom parrets rejse ifølge politiet var 'kompliceret'.

Eneste redskab var kamera

'Hertugen og hertuginden af Sussex ankom til deres destination, og der blev hverken rapporteret om kollisioner, sammenstød, skader eller anholdelser i forbindelse med sagen,' har politiet tidligere udtalt.

Ifølge TMZ forklarer Backgrid, at fire af deres fotografer fulgte parret - tre af dem i bil og en på cykel - samt at de 'ingen intention havde om at være årsag til bekymringer eller at gøre skade, og at deres eneste redskab var deres kamera.'