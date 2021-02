Harry og Meghan venter barn nummer to

Der er endnu et familiemedlem på vej for den britiske prins Harry og hertuginde Meghan.

En talsperson for parret bekræfter, at hertuginden af Sussex er gravid. Det skriver flere medier - heriblandt the Guardian.

- Vi kan bekræfte, at Archie skal være storebror, siger talspersonen og fortsætter:

- Hertugen og hertuginden af Sussex er lykkelige over, at de venter deres andet barn, lyder det.

36-årige Harry og 39-årige Meghan blev gift i 2018, og i maj året efter blev de forældre første gang, da sønnen Archie kom til verden.

Ægteparret startede sidste år med at smide noget af en bombe, da de valgte at trække sig tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Det førte til lidt af en krise i de royale kredse, og efterfølgende har Harry og Meghan kastet sig over en række andre projekter - blandt andet har de underskrevet en aftale med Netflix, hvor de skal lave dokumentarer, film og børneprogrammer.

Nyheden om graviditeten kommer ikke som den helt store overraskelse.

Sidste år kom det nemlig frem, at parret forsøgte at udvide familien, og at hertuginde Meghan faktisk formåede at blive gravid.

Desværre endte graviditeten i en spontan abort. Det fortalte Meghan selv i et indlæg i New York Times.

'Efter jeg havde skiftet bleen, følte jeg en hård krampe. Jeg faldt ned til gulvet med ham i mine arme, mens jeg nynnede en sang for at bevare roen hos os begge, selvom den muntre sang var en skarp kontrast til min fornemmelse af, at noget ikke var, som det skulle være,' skrev hun blandt andet.

Men nu tilsmiler lykken altså parret, der endnu ikke har meldt ud, hvornår det nye familiemedlem forventes at komme til verden.

